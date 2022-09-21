Губернатор Новосибирской области высоко оценил результаты производственной деятельности АО «РЭС»

Глава региона Андрей Травников. Фото: Пресс-служба АО «РЭС».

В совещании у губернатора приняли участие руководители профильных министерств и департаментов, а также руководство акционерного общества «Региональные электрические сети».

Генеральный директор АО «РЭС» Владимир Герасимов представил собравшимся краткий доклад о результатах по основным направлениям деятельности компании. В частности, он отметил, что в настоящее время предприятие продолжает выполнять функцию системообразующей территориальной сетевой компании в Новосибирской области, одной из основных функций которой является Сейчас все организационно-технические мероприятия уже вошли в завершающую стадию выполнения, все объекты компании находятся в высокой степени готовности к максимуму нагрузок.

Генеральный директор АО «РЭС» Владимир Герасимов (справа). Фото: Пресс-служба АО «РЭС».

Руководитель компании подчеркнул, что в последние годы АО «РЭС» демонстрирует устойчивую положительную динамику основных показателей надежности электроснабжения (средняя частота и продолжительность прекращений передачи электроэнергии). При этом на фоне других электросетевых компаний России результаты выглядят достаточно уверенно.

Одним из факторов снижения показателей аварийности является эффективное выполнение производственной и инвестиционной программ. С 2017 года объем инвестиционных вложений АО «РЭС» кратно вырос. На сегодняшний день в модернизацию электросетевого комплекса региона компания уже вложила 9,7 миллиарда рублей, еще 11,8 миллиарда рублей планирует инвестировать в течение ближайших трех лет.

Кроме того, Владимир Герасимов обозначил существенные результаты в части технологического присоединения к электросетям. Ежегодно энергетики наблюдают рост потребности в подключении все новых объектов, даже несмотря на пандемию и обострившуюся социально-экономическую обстановку. С 2019 года АО «РЭС» подключило к своим сетям около 20 000 объектов, в том числе крупных федеральных проектов и социально значимых учреждений.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС».

Не менее важное направление деятельности компании - консолидация электросетевых активов на территории региона. Основная цель этого процесса - обеспечить высокий уровень технического обслуживания объектов и оборудования профессиональными энергетиками, что необходимо для бесперебойного электроснабжения потребителей. В последние годы в АО «РЭС» значительно активизировали работу в данном направлении, увеличив объем приобретенных электроустановок в 1,5 раза.

При этом для дальнейшего успешного развития электросетевого комплекса региона необходимо решение ряда острых вопросов, которые также были обозначены на прошедшей встрече.

В целом глава региона Андрей Травников достаточно высоко оценил достигнутые АО «РЭС» результаты, положительно отметив уровень управления масштабным энергохозяйством. Он также согласился с актуальностью перечисленных проблем и поручил профильным ведомствам совместно с энергетиками проработать вопросы для выбора оптимальных решений.