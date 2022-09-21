Отчет СГК: этим летом заменили 12 километров теплосетей, план на 2023 год - 18 километров

Традиционно встреча СГК с горожанами прошла в кинотеатре «Победа». Фото: Пресс-служба СГК

Ставший уже традиционным публичный отчет компании СГК перед жителями прошел в кинотеатре «Победа». В этом году жителям было доставлено большое количество неудобств ремонтами на теплосетях, но 12 километров магистральных сетей - это очень много, отметили гости.

Встреча представителей Сибирской генерирующей компании с горожанами проходила в неформальной обстановке: перед началом встречи гостей угощали чаем, кофе. А по окончании можно было пообщаться и посмотреть фильм.

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Вся информация о подготовке к осенне-зимнему периоду и ходе ремонтов размещена в интерактивном отчете на сайте СГК. Однако руководство компании традиционно предпочитает дополнительно встречаться с горожанами вживую: рассказывает об итогах своей работы и отвечает на вопросы.

- В этом году суммарно в систему теплоснабжения Новосибирска вложено 5 миллиардов рублей. Инвестиции на техническое перевооружение и модернизацию в теплоисточники, станции, котельные и сети составили порядка 1,4 миллиарда, а в тепловые сети - 3,6 миллиарда. Такого объема инвестиций в теплосети еще не было. В следующем году будем делать еще больше. В 2023 году энергохолдинг планирует модернизировать и построить в Новосибирске в рамках инвестиционной программы на 50% больше тепломагистралей, чем этим летом, - 18 километров. Планируемая сумма вложений - 3,8 миллиарда рублей, - рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков на публичном отчете перед горожанами.

В предварительных планах на 2023 год - 26 участков суммарной протяженностью 18,2 километра (в однотрубном исчислении).

Андрей Колмаков привел примеры крупных объектов по программе развития: реконструкция тепломагистрали на улицах Автогенной и Комбинатской - на каждой из них планируется заменить по протяженности более километра, реконструкция на улице Связистов - более 2 километров, реконструкция на улице Широкой - более 1,2 километра, техперевооружение на улице Петропавловской - более 700 метров.

Перед отчетом и после него гости могли пообщаться в неформальной обстановке. Фото: Пресс-служба СГК

Этим летом теплоэнергетики переложили 12 километров, программы техперевооружения и капремонта практически выполнены, но благоустраивать ряд участков продолжат в октябре.

- Сколько работаю, не помню такого объема ремонта именно по теплосетевым магистралям. 12 километров магистральных сетей - это очень много. В этом году жителям было доставлено большое количество неудобств. Мы понимаем, что можно было сделать быстрее, пораньше. Но система капремонта в Новосибирске была разрушена в связи с тем, что предыдущий собственник вкладывал недостаточно средств, в первую очередь, в свое имущество, - поделился мнением начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

ГОРОД ПОДКЛЮЧАТ ЗА 6 ДНЕЙ

Традиционно СГК представила на отчете график подключения города к теплу.

Дмитрий Перязев пояснил, почему в этом году подключение к отоплению начали чуть раньше обычного, с 15 сентября.

- Мэр принимает решение о старте отопительного сезона, а подключение всего города занимает до двух недель. До запуска системы теплоснабжения летняя циркуляция по наружным тепловым сетям составляет порядка 20 тысяч тонн в час, - отметил Дмитрий Перязев. - Фактически это маленькие реки, которые текут по тепловым сетям под землей в нашем городе. А расчетная циркуляция, которой мы должны достичь по окончании разворота системы теплоснабжения, составляет почти 58 тысяч тонн. Чтобы не производить резких толчков, рывков, гидроударов, как раз и нужно время для подключения потребителей - 6 дней - на самый основной разворот [для жилых домов]. Мы понимаем, что c 19 сентября будет достаточно высокая температура, но конец месяца будет достаточно холодный. Чтобы набрать нужную циркуляцию, требуется определенное время, и лучше начать делать это сейчас, а не в холода в авральном режиме.

В первые два дня графика подключения - 15 и 16 сентября - тепло было подано на социальные объекты. До 24 сентября включительно - в три этапа по два дня каждый - СГК подключает жилые дома. На пятом, финальном этапе - 25 и 26 сентября - тепло получат институты, объекты культуры и другие учреждения.

На встрече в таком формате любой новосибирец мог задать вопрос и сразу получить ответ. К примеру, общественник Вячеслав Ашурков был на нескольких объектах СГК и отметил, что энергетики действительно проделывают огромный объем работ. Он предложил им активнее привлекать общественников при решении вопросов с размещением дорожных знаков и схем движения на ремонтируемых участках.

Посмотреть интерактивный доклад о подготовке к отопительному сезону 2022/23