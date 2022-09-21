«Твоя история с билайном»: конкурс в честь 30-летия компании с главным призом в миллион рублей

Фото: Департамент пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Именно такими историями билайн призывает поделиться своих клиентов - с 15 сентября на сайте оператора стартовал конкурс «Твоя история с билайном», посвященный 30-летнему юбилею компании.

Сбор рассказов о том, какую роль билайн сыграл в вашей жизни или жизни ваших друзей и близких продлится до 6 октября. Специальная анкета доступна по ссылке beeline.ru/30let/konkurs - каждый наш клиент может заполнить её на сайте и отправить текст своей истории с билайном.

150 лучших историй, отобранных нашим компетентным жюри, будут опубликованы здесь же, на сайте проекта. Все желающие смогут отдать свой голос за наиболее понравившиеся истории - народное голосование начнется 10 октября и продлится ровно одну неделю.

По итогам голосования в полуфинал «Твоей история с билайном» выйдут 30 авторов, а режиссерские группы конкурса помогут им доработать свои рассказы для их публичной презентации перед жюри.

В суперфинал конкурса, который пройдет в Москве 8 декабря, попадут пять историй. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающей истории - ее снова выберет жюри - получит один миллион рублей.

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