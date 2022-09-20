Что произошло в Новосибирске в ночь на 20 сентября: последние новости

Сообщаем последние новости на 20 сентября. Фото: ГУ МЧС по НСО.

19 сентября в Новосибирске на хладокомбинате на улице Сибиряков-Гвардейцев, 54/1 произошла утечка аммиака. Трех человек госпитализировали с лёгкой степенью отравления.

Дело новосибирского блогера Анатолия Гомзякова направили на новое рассмотрение в Ленинский суд Новосибирска. Мужчину обвиняют в смерти подписчика. В СИЗО Гомзяков провел полтора года. Но в итоге обвиняемому удалось убедить коллегию присяжных в своей непричастности к смерти Хребтова. Но прокуратура потребовала отменить этот приговор.

В Новосибирске полиция нашла мужчину, устроившего фотосессию в трусах у памятника «Ветеранам боевых действий». Напомним, «креативщика» заметили и засняли на видео прохожие, позже ролик попал в сеть, где вызвал волну возмущения.

В Новосибирске планируют продлить трамвайную линию от кольца на площади Калинина через улицу Сухарную с выходом до пересечения с улицей Станционной. Однако для начала необходимо построить мост, который соединял бы Ленинский и Заельцовский районы — Ельцовский мост. А его строительство намечено после 2030 года.

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