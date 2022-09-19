Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 20 сентября 2022 года: умерла 72-летняя женщина

Коронавирусом заболели 885 человек за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 сентября 2022 года: за минувший день заболели почти на сотню человек меньше, чем позавчера. Ковид выявили у 885 жителей региона, среди которых 131 детей. Выздоровели за тот же срок 1013 человек.

— Скончалась женщина в возрасте 72 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 712 человек, — сообщил оперативный штаб.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 585 человек, в том числе 54 ребенка. В отделениях реанимации находится 21 человек. На ИВЛ – 4 пациента.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 885 человек

Количество пациентов в реанимации: 21 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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