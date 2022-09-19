Уточненная программа празднования 85-летия Новосибирской области: полный список праздничных площадок, куда сходить

Празднование юбилея Новосибирской области будет длиться три дня.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
С 22 по 24 сентября регион будет отмечать юбилей, и уже стала известна уточненная программа празднования 85-летия Новосибирской области. Если вы еще не придумали, куда сходить, посмотрите полный список праздничных площадок, который мы подготовили.
22 СЕНТЯБРЯ
Флешмобы в университетах
Где: НГУ (ул. Пирогова, 1), РАНХиГС (ул. Нижегородская, 6), НГАУ (ул. Добролюбова, 160) и другие вузы
Студенты новосибирских вузов поучаствуют во флешмобе «Мы Новосибирь», попробуют силы в квизе «Знаток Новосибири» и посетят творческий фестиваль «Новосибирь - наше будущее».
23 СЕНТЯБРЯ
Концерты на набережной
Где: Михайловская набережная (ул. Большевистская, 12Б)
Когда: с 12.00 до 22.00
На главной сцене пройдут несколько концертов: «Новосибирь многонациональная», «Край ты мой любимый!» Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», а также концерт для участников VII Культурной Олимпиады Новосибирской области. Параллельно соберется гастрономическая ярмарка от лучших производителей и ремесленников региона.
24 СЕНТЯБРЯ
Концерт «Новосибирь - Только вперед!»
Где: Михайловская набережная (ул. Большевистская, 12Б)
Когда: с 10.00 до 22.00
Воскресное утро начнется с зарядки с чемпионами и областного фестиваля физкультуры и спорта. Губернатор области Андрей Травников поздравит новосибирцев с праздником. Для малышей и их родителей будут петь и танцевать детско-юношеские коллективы.
С 19.00 начнется концерт, на котором выступят певицы Ханна и Полина Гагарина, а также кавер-группа REPLAY.
Концерты пройдут также в парках «Центральный», «Заельцовский», «Березовая роща», «Сосновый бор», «Затулинский», в парке имени Кирова, Первомайском и Нарымском скверах.
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