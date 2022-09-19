Уточненная программа празднования 85-летия Новосибирской области: полный список праздничных площадок, куда сходить

Празднование юбилея Новосибирской области будет длиться три дня. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

С 22 по 24 сентября регион будет отмечать юбилей, и уже стала известна уточненная программа празднования 85-летия Новосибирской области. Если вы еще не придумали, куда сходить, посмотрите полный список праздничных площадок, который мы подготовили.

22 СЕНТЯБРЯ

Флешмобы в университетах

Где: НГУ (ул. Пирогова, 1), РАНХиГС (ул. Нижегородская, 6), НГАУ (ул. Добролюбова, 160) и другие вузы

Студенты новосибирских вузов поучаствуют во флешмобе «Мы Новосибирь», попробуют силы в квизе «Знаток Новосибири» и посетят творческий фестиваль «Новосибирь - наше будущее».

23 СЕНТЯБРЯ

Концерты на набережной

Где: Михайловская набережная (ул. Большевистская, 12Б)

Когда: с 12.00 до 22.00

На главной сцене пройдут несколько концертов: «Новосибирь многонациональная», «Край ты мой любимый!» Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», а также концерт для участников VII Культурной Олимпиады Новосибирской области. Параллельно соберется гастрономическая ярмарка от лучших производителей и ремесленников региона.

24 СЕНТЯБРЯ

Концерт «Новосибирь - Только вперед!»

Где: Михайловская набережная (ул. Большевистская, 12Б)

Когда: с 10.00 до 22.00

Воскресное утро начнется с зарядки с чемпионами и областного фестиваля физкультуры и спорта. Губернатор области Андрей Травников поздравит новосибирцев с праздником. Для малышей и их родителей будут петь и танцевать детско-юношеские коллективы.

С 19.00 начнется концерт, на котором выступят певицы Ханна и Полина Гагарина, а также кавер-группа REPLAY.

Концерты пройдут также в парках «Центральный», «Заельцовский», «Березовая роща», «Сосновый бор», «Затулинский», в парке имени Кирова, Первомайском и Нарымском скверах.

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