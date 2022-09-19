В школе № 128 открылся класс для особенных малышей

Игорь Кудин поддерживает важную инициативу педагогов. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

Долгое время образование для детей с расстройствами аутистического спектра было в Новосибирске только частным или развивалось за счет благотворителей и президентских грантов. С этого учебного года особенные малыши получили возможность обучаться за счет государственного бюджета. На базе школы № 128 открылся первый ресурсный класс Новосибирска. Рассказываем, как он устроен.

В ПОМОЩЬ - ЛОГОПЛАСТИКА И АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

Создание ресурсного класса - непростой процесс, ведь учить ребят должны педагоги, умеющие работать с особенными детьми. У каждого ребенка во время уроков должен быть персональный тьютор-помощник. Само помещение должно быть устроено и оборудовано особенным образом. Все эти задачи в короткий срок сумели решить в школе № 128, и в сентябре за парты сели восемь особенных первоклашек: шесть мальчиков и две девочки.

Их учебный день начинается со специальных занятий адаптивной физкультурой или логопластикой, которые помогают детям включиться в учебный процесс. Остальные уроки обычные: русский язык, письмо, математика.

- Мой ребенок ходил в детский сад и был социализирован, и мне очень хотелось, чтобы сын продолжал социализироваться дальше. Поэтому я сразу записала его в ресурсный класс, как только узнала, что такой будет создан в школе № 128. Могу сказать, что от того, как идет обучение, я в восторге, - делится опытом мама первоклассника из ресурсного класса Анна Глушкова.

Директор школы № 128 Ольга Бауэр уточнила, что ребятишек в класс набрали буквально за 10 минут, настолько востребованной оказалась эта идея. И как для обычных ребят, их школьная жизнь началась с торжественной линейки.

- Затем каждого ребенка мы индивидуально вводили в учебный процесс, чтобы постепенно весь класс мог заниматься в полном составе. С детьми работает прекрасная команда педагогов: куратор Алина Шпет, учитель начальных классов Даниил Бердников, коррекционный психолог, учителя дополнительного образования. Все педагоги начальных классов прошли обучение на курсах тьюторов и прикладного психологического анализа, - уточнила Ольга Александровна.

По оценке директора школы, чтобы закрыть потребности ребят-аутистов в Кировском и Ленинском районах, при нормативной наполняемости не больше восьми школьников необходимо открыть 10 - 11 ресурсных классов.

ВЫСТРОИТЬ НЕПРЕРЫВНУЮ СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ

Депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Игорь Кудин рассказал, как идею ресурсного класса удалось воплотить в жизнь.

- В конце апреля на личный прием пришли мамы особенных детей и предложили создать в Кировском районе ресурсный класс. Идея очень понравилась. Было понятно, что такие классы делать нужно, ведь количество особенных ребятишек, нуждающихся в специальном обучении, растет. Было также понятно, что создание ресурсного класса потребует значительного финансирования. В том, что все получилось и класс открылся в очень сжатые сроки, большая заслуга директора школы № 128 Ольги Александровны Бауэр. Она поддержала идею организовать класс в своей школе. Департамент образования мэрии Новосибирска и его руководитель Рамиль Ахметгареев помогли с финансированием. Хотелось бы, чтобы формат ресурсного класса для детей-аутистов стал стандартным и тиражируемым в нашем городе, - пояснил депутат.

Игорь Кудин также отметил, что в одной школе невозможно набирать новый ресурсный класс ежегодно. Для того чтобы такие классы могли открываться и в других школах и была возможность вести ребят до выпуска, планируется провести специальный семинар, на котором педагоги школы № 128 смогут поделиться опытом с коллегами. И это значит, что возможностей учить и социализировать особенных малышей станет больше.