Что произошло в Новосибирске в ночь на 19 сентября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 19 сентября. Фото СК РФ по НСО.

В Новосибирске рано утром 18 сентября произошел пожар в общежитии на улице Объединения, 39. В огне погиб 37-летний мужчина, по предварительной версии, от неосторожности при курении. Следователи выясняют подробности.

На новосибирском ипподроме прошли бега «Большого Сибирского Круга-2022». Финал соревнований привлек к себе не только любителей конного спорта, но и простых горожан.

В Новосибирске на левом берегу Оби появится парк «Усть-Тула», который соединит Бугринскую рощу и парк «Арена» возле строящегося Ледового дворца. На семинаре в НГТУ студенты из НГУАДИ, активисты и местные жители обсудили, что они хотели бы увидеть в парке. Среди предложений были очень необычные, вроде верфи для строительства исторических кораблей.

73-летнего пенсионера из Новосибирской области, который пять дней пробыл в тайге, отправили на госпитализацию. Хотя внешне его состояние оценивали как удовлетворительное, мужчине понадобилась помощь врачей, чтобы восстановиться.

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