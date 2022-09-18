Что произошло в Новосибирске в ночь на 18 сентября 2022 года: последние новости

Три тысячи новосибирцев пробежали кросс на Михайловской набережной. Фото: Telegram-канал Анны Терешковой.

Около трех тысяч новосибирцев пробежали «Кросс нации – 2022» на Михайловской набережной. Впервые за два карантинных года в забеге приняли участие дети. В конце мероприятия наградили бегунов с самыми лучшими результатами на разных дистанциях.

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