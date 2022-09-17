Что произошло в Новосибирске в ночь на 17 сентября 2022 года: последние новости

Депутата Сидоренко посадили под домашний арест на два месяца. Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемого в мошенничестве депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко освободили из-под стражи и отправили под домашний арест. По предварительной информации, компания Ивана Сидоренко участвовала в махинациях с земельным участком в микрорайоне Родники. Причиненный ущерб мог достигнуть 160 миллионов рублей.

Погорельцы из сожженных домов на улице Железнодорожной в Новосибирске уже год ждут суда. Летом 2021 года в Железнодорожном районе Новосибирска сгорели шесть частных домов на улице Оренбургской. Погорельцы живут у соседей и надеются, что виновных в поджогах наконец найдут.

Строительство парка в пойме реки Каменки в Новосибирске планируют завершить в 2023 году. По проекту там предусмотрены пешеходные и велодорожки, игровые площадки, площадки для тренажеров и выгула собак. Кроме того, в парке оборудуют «переливы» для игр с водой, различные арт-объекты и беседки.

В Академгородке прошли съемки сцен комедийного телесериала. Одной из площадок стал НГУ. Также планируются съемки у театров «Глобус» и НОВАТ.

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