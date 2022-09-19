«Человек сильный, в высшей степени профессионал!»

Дмитрий Бурденко и Александр Карелин. Фото: предоставлено ФГУП «УЭВ»

Александр Карелин остается тяжеловесом российской политики. Так считает директор ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко. Пять раз Карелина избирали депутатом Госдумы РФ, с 2020 года он сенатор Совета Федерации.

19 сентября отмечает 55-летие прославленный борец из Новосибирска, трехкратный Олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, Герой Российской Федерации, четырежды признанный лучшим борцом планеты и награжденный «Золотым поясом». Завершив спортивную карьеру, Александр Александрович уверенно сделал карьеру политическую.

- Для этого ему не пришлось прибегать к интригам в борьбе с конкурентами и широкому пиару, - говорит Дмитрий Бурденко, руководитель Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения». - Народную любовь он завоевал на борцовском ковре, сотни раз доказывая не только личное мастерство в греко-римской борьбе, но и укрепляя авторитет нашей страны на международной арене.

Победы в спорте для русского богатыря были делом чести, ведь в него верили, на него надеялись. Сегодня он с такой же ответственностью представляет Новосибирскую область в Федеративном Собрании: решает вопросы, неподъемные на местном уровне, защищает интересы граждан, поддерживает детский спорт.

- Наше сотрудничество продолжается много лет. Ценю Александра Александровича за то, что он всегда готов к конструктивному диалогу, вникает в проблему и рассматривает разные пути решения для достижения результата, - подчеркивает Дмитрий Бурденко. - Человек сильный, волевой, в высшей степени профессионал, он всегда чувствует, где надо идти напролом, надавить авторитетом, а где быть дипломатом, проявить гибкость. У этого большого человека большая открытая душа. Он умеет общаться на одном языке и с руководителями государства, и с директорами предприятий, организаций, и с признанными авторитетами, и с простыми людьми. От всей души поздравляю Вас, Александр Александрович, с днем рождения. Желаю отменного сибирского здоровья, семейного счастья, успехов во всех сферах жизни и чистой технической победы над любыми обстоятельствами!