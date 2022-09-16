Названы самые популярные культурные объекты Москвы и Санкт-Петербурга: анализ интернет-трафика клиентов Yota

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наибольшая доля пользователей оказалась у московского парка аттракционов «Остров Мечты».

В аналитику вошли сайты наиболее популярных у клиентов Yota культурных мест Москвы: Большого театра, Московского Кремля, парка Горького, Московского зоопарка, Третьяковской галереи, Государственного исторического музея и парка аттракционов «Остров Мечты».

А также сайты культурных объектов Петербурга: Государственного Эрмитажа, Кунсткамеры, Мариинского театра, Петергофа, Царского Села, музея современного искусства «Эрарта» и парка аттракционов «Диво-остров».

В Москве самым активным периодом для посещения культурно-развлекательных мест оказалась неделя новогодних каникул - с 3 по 9 января. Количество клиентов Yota, посещающих сайты культурных объектов Москвы в эти даты, было в 1,9 раза больше, чем за следующую неделю января. Также два небольших пика наблюдались на неделе с 7 по 13 февраля, в преддверии Дня всех влюбленных, и во время майских праздников - с 2 по 8 мая. В летний период число посетителей таких сайтов выросло лишь незначительно: показатель за неделю с 11 по 17 июля был в 1,2 раза выше, чем за неделю с 10 по 16 января.

В то же время в Петербурге наблюдается совершенно иная статистика. Неделя новогодних каникул также выделяется на графике, после чего идет заметный спад. Неделя майских праздников, как и в случае с Москвой, является пиковой. Однако летний сезон заметно отличается: начиная с первой недели июня показатель идет на прирост. Максимальный интерес к культурно-развлекательным местам Северной столицы приходится на середину лета - с 18 по 24 июля. В этот период число посетителей сайтов культурных объектов в 2,3 раза больше, чем за эту же неделю января.

При этом посетителей таких сайтов Москвы за весь период аналитики на 8% больше, чем у петербургских.

*где 100% - пользователи сайтов культурных объектов СПб и Мск по отдельности.

Аналитики Yota также подготовили рейтинг культурных объектов Москвы и Санкт-Петербурга по доле пользователей за летний сезон.

Рейтинг наиболее популярных культурно-развлекательных мест Москвы и Санкт-Петербурга с января по август 2022 года:

В конце июня в Эрмитаже открылась выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина». В Петербург привезли полотна таких известных художников как Матисс, Пикассо, Гоген, Ван Гог, Моне и других. Это событие вызвало большой интерес горожан, что может объяснять выход Эрмитажа на первые позиции в июле и августе.

В Москве же в весенние месяцы началось активное открытие выставок 2022 года Третьяковской галереи. Последняя новая выставка была открыта еще в начале декабря прошлого года, а в марте и апреле 2022 запустили сразу три экспозиции - предположительно отсюда и повышение количества посещений сайта галереи.

Наибольший объем трафика среди сайтов петербургских культурных пространств и учреждений был потрачен 3 января на онлайн-ресурс музея современного искусства «Эрарта». Среди московских больше всего трафика было потрачено 2 мая на сайт «Московского зоопарка».

- Сайт московский парк аттракционов «Остров мечты» не только возглавил рейтинг наиболее посещаемым среди культурных объектов двух столиц за летний сезон, но также стал и держал пальму первенства, как самый посещаемый, в течение пяти месяцев из восьми прошедших. При этом Санкт-Петербург подтверждает свой статус культурной столицы: в его рейтинге по месяцам мы видим только Мариинский театр и Государственный Эрмитаж, - комментирует Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.