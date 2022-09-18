Рысаки соревновались за кубки «Большого Сибирского Круга-2022». Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

На новосибирском ипподроме прошли бега «Большого Сибирского Круга-2022». Финал соревнований привлек к себе не только любителей конного спорта, но и простых горожан.

Среди участников были и профессионалы, и новички с небольшим стажем. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Финал бегов прошел в субботу, 17 сентября. Всадники подгоняли рысистых скакунов, борясь за кубки от губернатора Новосибирской области, минсельхоза и за особую награду — «Золотую колесницу-2022».

Гости предпочитали стоять, а не сидеть на трибунах. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Некоторые зрители явились на бега в исторических костюмах. Но большинство пришли все же в будничной одежде. И не только следили за скачками, но и испытывали удачу на тотализаторе, другими словами, ставили деньги на лошадей.

Зрители внимательно следили за бегами и ставили на понравившихся лошадей. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Большего азарта игрокам придает то, что в скачках не все зависит от самого возницы. Одного из участников пришлось снять с соревнований потому, что лошадь отказывалась его слушать. А конь, который шел первым, внезапно может сдать перед финишем.

Лошадь противника в любую секунду может вырваться вперед. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Победителю достается приз, а его коню — красная попона чемпиона. Впрочем, надеть ее тоже получилось не с первого раза.

Победитель в красной попоне. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Кроме соревнований зрителей увеселяли музыканты, от ансамблей казацкой пляски и советских шлягеров до аргентинского танго. Детей развлекали катанием на лошадях в небольшом загоне. Новосибирцы ели в кафе и даже жарили кое-где шашлыки.

Свои награды получили и всадники. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

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