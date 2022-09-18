«Уснул на диване»: в пожаре на улице Объединения в Новосибирске погиб 37-летний мужчина

Пожар случился рано утром 18 сентября. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Стали известны подробности пожара в общежитии на улице Объединения, 39 в Новосибирске. Рано утром 18 сентября там загорелась комната на четвертом этаже. В огне погиб один человек.

— Я проходила мимо этого дома ночью и все видела. В пожаре погиб мужчина. Знаю, что в тот момент он был пьян и уснул с сигаретой. Он жил этажом выше моих родственников, — рассказала КП-Новосибирск очевидица пожара Арина.

Соседи также сообщили, что пожар в этом общежитии случается не первый год. 18 сентября, как уверяют местные жители, датчики в некоторых комнатах не сработали.

Смерть мужчины подтвердили и в Следственном комитете. По факту ЧП проводят доследственную проверку.

— Во время тушения было обнаружено тело мужчины 1985 года рождения с признаками сильного термического воздействия. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СК РФ по региону.

Напомним, пожар случился около шести часов утра. Спасатели МЧС эвакуировали 9 человек, еще 11 спаслись из огня самостоятельно.

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