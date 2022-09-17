«Пусть едет стоя»: под Новосибирском кондуктор отказала в месте шестилетней девочке-инвалиду

Кондуктор автобуса (справа) потребовала оплатить место девочки-инвалида (слева). Фото: предоставлено героями публикации.

Конфликт произошел в автобусе № 103 из Новосибирска в Верх-Тулу. Кондуктор потребовала оплату за проезд девочки-инвалида, которая заняла свободное место рядом с мамой в полупустом салоне. Корреспонденты КП-Новосибирск дали слово обоим сторонам конфликта.

«УСАЖИВАЙТЕ НА КОЛЕНИ»

У шестилетней дочери жительницы Верх-Тулы Гульнары врачи диагностировали умственную отсталость – у девочки моторная алалия, она не понимает речь и не умеет разговаривать. В метро, в городских автобусах и другом транспорте люди всегда старались уступить место малышке, даже если ее мама отказывалась. Кондукторы спокойно реагировали на проездной.

Но в этот раз все было иначе. Как рассказала КП-Новосибирск Татьяна, сестра девочки-инвалида, 15 сентября в автобусе № 103 произошла неприятная ситуация. Пассажиров было мало, и мама с дочкой сели на свободные места.

– Мама сразу предъявила проездной. Кондуктор попросила оплатить билет за ребенка, так как занятое место оплачивается в любом случае. Автобус был полупустой, но кондуктор сказала: «Усаживайте на колени, или пусть едет стоя бесплатно». Мама сначала была в недоумении: «Как так можно?». Но посадила ребенка на колени. Потом, когда стало понятно, что пассажиров не прибавилось, пересадила рядом на свободное место. Кондуктор же всю дорогу показывала пальцем на табличку «Проезд ребенка оплачивается 100 %» и сверлила взглядом, – рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Маленькая девочка даже не поняла, что происходит, но, как говорят родные, настроение мамы почувствовала:

– Вечером перед сном она плакала и долго не могла успокоиться, это не похоже на нее. От мамы, наверное, переживания передались. На многие вещи малышка не знает, как реагировать, и смотрит на остальных, – вспомнила сестра малышки Татьяна.

«УГРОЗЫ ЗАПИСАНЫ»

Еще во время поездки в автобусе № 103 мама Гульнара звонила перевозчику, где ,по ее словам, получила ответ, что кондуктор прав. Затем позвонила в соцзащиту, хотела разобраться в ситуации.

– Мама спросила о том, выдают ли проездной шестилетнему ребенку. На что ей ответили, что у детей до 7 лет проезд бесплатный. Тогда мама уточнила, почему кондуктор предъявляет претензии. Специалист подумала и ответила: «Вообще, по закону он прав, но по-человечески...». Собственно, на этом и закончился разговор, – передает разговор Татьяна.

Корреспонденту КП-Новосибирск удалось дозвониться в фирму, которая отвечает за этот маршрут. Вот, что там заявили:

– Вы все звоните, ужас что происходит. Из-за какого-то ребенка непонятно что случилось, уже пугать начинают. В телефоне записаны угрозы: вот, мол, придут и разберутся.

Больше никаких комментариев в компании получить не удалось. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

По статье 21 «Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» пассажир имеет право перевозить с собой бесплатно детей в возрасте не старше семи лет без предоставления отдельных мест для сидения.

Исключительного закона о предоставлении свободного места детям-инвалидам, которым требуется постоянное внимание матери, нет.

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