В городе появятся новые остановки с киосками

На комиссии приняли решение отдавать остановки отдельными лотами. Фото: Дарья МУЛОВА

Вопрос сотрудничества городских властей и предпринимателей по замене остановочных павильонов депутаты Совета депутатов Новосибирска обсудили на комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству. Какие решение были приняты – в нашем материале.

ВЛАСТИ МЕНЯЮТ ПОДХОД

Остановки в Новосибирске зачастую оставляют желать лучшего, что портит впечатление от мегаполиса. Всего в Новосибирске около двух тысяч остановок, 210 павильонов планировалось привести в порядок по концессии. Но конкурс на обустройство умных остановок был признан несостоявшимся.

Как так вышло? Ни один предприниматель не подал заявку на участие в концессии. По условиям мэрии, инвестор должен был закупить и смонтировать 140 остановок в виде навесов и 70 торговых павильонов совмещенных с навесами. Предполагалось, что умные павильоны будут с Wi-Fi, видеонаблюдением, экстренным вызовом 112, и экраном, на котором отражается движение транспорта.

После несостоявшегося конкурса в мэрии города предложили изменить подход к инвестициям в обновление остановочных павильонов и привлечь не одного предпринимателя, а нескольких. Так возможностей у бизнеса развиваться будет больше.

- В мэрию Новосибирска стали поступать заявки от предпринимателей бизнес, которых находится рядом с остановками. Они предлагали сотрудничество. Муниципалитет разрешает вести бизнес на прежнем месте, а в ответ на это предприниматели закупают павильоны. В процессе обсуждения мы решили на основе инвестиционного договора предложить закупить не один павильон, а несколько. В зависимости от того насколько привлекательна территория для ведения бизнеса, инвестор может передать городу от двух до четырех остановок, - объяснил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин.

СТОИМОСТЬ ОСТАНОВКИ – 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Есть важные условия при размещении бизнеса в павильонах рядом с остановочными навесами. Например, нельзя продавать овощи и фрукты. Многие готовы переквалифицироваться заниматься развитием поблизости закусочных, ставить платные туалеты, станции СТО. Для того, чтобы инвестору окупить вложения в остановки земля для них передается в пользование на 15 лет. Остановку, которая находится рядом, они должны будут содержать, убирать территорию. Остальные переданные городу навесы будет обслуживать муниципалитет.

- На комиссии мы приняли решение отдавать остановки отдельными лотами: торговая точка, совмещенная с остановочным комплексом и дополнительно этот же предприниматель будет устанавливать одну или две остановки без торгового объекта. Мы создадим рабочую группу, поскольку вопросов очень много, рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение КПРФ) Андрей Любавский.

Действительно на комиссии появились вопросы. Оказалось, что не все предприниматели знают о предложении мэрии. Кроме того, пока непонятно, как будут принимать решение, если на одну остановку будут претендовать сразу несколько инвесторов.

Важное условие, чтобы павильоны были комфортными и на них располагалось табло со временем прибытия городского транспорта. По предварительным подсчетам стоимость одной остановки около 500 тысяч рублей. Поэтому максимальное вложение может быть чуть более двух миллионов рублей. Именно такую сумму предприниматели должны окупить благодаря возможности вести бизнес в проходом месте.

Такой подход поможет не только изменить облик Новосибирска, но и даст возможность предпринимателям развивать свое дело. А, значит, от важного для развития столицы Сибири проекта выиграет и город, и бизнес.