В Кировке установили Доску почета волонтерам

Имена неравнодушных новосибирцев внесли на доску почета. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

Торжество с награждением новосибирским школьников-волонтеров и прошло на Молодежной аллее. На площадке собрались участники волонтерских отрядов, жители города, представители бизнеса – все те, кто активно участвует в очень нужных для сибиряков акциях. Как проходил праздник доброты по велению сердца, - в нашем материале.

ЧИСТИЛИ ДВОРЫ ОТ СНЕГА

Начатое по инициативе Совета депутатов города Новосибирска и фонда «Общее дело», добровольческое движение в Кировском районе набирает силу, и становиться важной частью жизни для новосибирцев.

Волонтеры района в период пандемии оказывали помощь одиноким пожилым людям, ухаживали за животными, развозили бесплатные обеды врачам, ходили в аптеки, приносили продукты по заявкам пенсионеров и инвалидов. Кроме этого на помощь современных тимуровцев могли рассчитывать жители частного сектора: пожилым одиноким людям юные добровольцы чистили дворы от снега.

Появилась в районе и своя Доска почета для волонтеров. Первые 14 участников добровольческого движения на ней – это победители районного конкурса «Волонтёр - это звучит гордо!».

РАСТИМ СМЕНУ

Отряды школьников и студентов – самые активные и многочисленные коллективы добровольцев в Кировском районе. Они с душой откликаются на любое предложение помочь или что-то организовать. Постоянная работа в отрядах помогает ребятам стать взрослее, развивает организаторские навыки, самостоятельность, ответственность.

Веронике Севостенко 13 лет. Она учится в 8 классе в 49 школе. Интерес к волонтёрству у девушки возник после того про движение добровольцев школьникам рассказала руководитель отряда « «Ананас» Олеся Черкасская.

- Она пришла с презентацией к нам в класс и предложила желающим присоединиться к отряду. Мы с ребятами участвовали в проекте «Нескучная детская больница», «Весёлые сибирятки». В связи с ковидом общение больных детей было ограничено даже с родными. Наша команда устраивала под окнами больниц танцевальные выступления, чтобы детки радовались и быстрее выздоравливали. В будущем помимо участия в текущих акциях хотелось бы придумать какой-то свой интересный и полезный проект, - рассказывает школьница.

Кира Кривошеина тоже ученица 49 школы и доброволец отряда «Ананас».

- Я очень люблю волонтёрство, занимаюсь этой деятельность уже полтора года. Люблю все наши проекты. У нас их очень много. Это, прежде всего, «Нескучная детская больница», «Весёлые сибирятки». Мы также часто ездим помогать в приют для животных «Верный друг». Я с детства хотела что-то делать для людей, но не знала, как это делается и может ли ребенок подросток что-то делать. Волонтерский отряд помог мне с реализацией мечты, - объяснила юная волонтерка.

Депутат совета депутатов Новосибирска Александр Тарасов волонтерам Кировского района оказывает всяческую поддержку. Для команд добровольцев проводят обучение, помогают им организационно в реализации проектов. Депутат постоянно проводит встречи со школьниками, приглашает ребят вливаться в ряды волонтеров фонда «Общее дело».

Александр Тарасов.

- От души рад, что в нашем районе открылась Доска почёта волонтеров. Приятно что наша - молодежь, так активно участвует в волонтерских проектах, которые проходят на территории Новосибирска, в Кировском районе. Хочется сказать большое спасибо всем, кто занимается добрыми делами. А этих дел очень много. И много добровольцев, тех, кто готов и дальше бескорыстно помогать тем, кто в этом нуждается, - прокомментировал депутат. Александр Тарасов.

И это – самое важное: вовремя прийти на выручку к человеку, когда ему это так необходимо. И можно быть уверенным, что новосибирские волонтеры с этой задачей справятся.