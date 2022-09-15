Играем и учимся переходить дорогу!

Дети отлично запоминают правила ПДД на занятиях. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

Когда ребенок идет в школу, то крайне важно, чтобы он понимал, как вести себя дороге. Если он поспешил и решил перебежать дорогу на красный свет, то эта ошибка может стоить малышу жизни. Потому с началом учебного года учащихся начальных классов проводятся занятия по изучению правил дорожного движения. Как они проходят – в нашем материале.

ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

Площадка по обучению ребят ПДД появилась на улице Новосибирской, 12, появилась несколько лет назад. Инициативу ее создания высказали сами жители дома и ТОС «Троллейный». Идея нашла поддержку в ГИБДД, у Совета депутатов города Новосибирска, и депутата законодательного собрания НСО Дмитрия Козловского. И уже несколько лет благодаря их активному участию на площадке проходят обучающие и профилактические мероприятия для детей жилмассива.

По словам старшего госинспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД МВД России по НСО Ирины Новак, для детей младшего школьного возраста наиболее характерны следующие нарушения ПДД:

- Это переход проезжей части в неположенном месте, то есть вне зоны пешеходного перехода. Они также часто перебегают проезжую часть, а не идут пешим ходом. И третье частое нарушение – переезд проезжей части на самокатах и велосипедах. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма мы проводим постоянно. Цель – привлечь внимание детей, родителей и других участников дорожного движения к детям, к их поведению на дороге. По приглашению ТОСов, депутатов собираем ребят и в игровой форме вспоминаем правила дорожного движения. Игра помогает детям лучше запомнить и усвоить материал, чем лекция, - считает старший госинспектор безопасности.

- Подобные уроки очень нужны, потому что напоминают о правилах ребятам, а потом они сами дома уже обучают своих родителей, которые, бывает, пренебрегают в спешке безопасностью на дороге, - уверена классный руководитель 2а класса школа №92 Евгения Кротова, которая привела на урок по ПДД свой класс.

НА ПЛОЩАДКЕ – ШКОЛЬНИКИ И ДЕТСАДОВЦЫ

В рамках урока ребят разделили на команды, каждая из которых следуя по маршруту от одной станции к другой попутно вспоминала ПДД.

Пока одна команда придумывала несуществующие дорожные знаки, вторая собирала из кусочков пазл с изображением дорожных знаков, которые как раз существуют. Третья команда тренировала навыки внимания. При появлении красной карточки в руках инспектора второклассники должны были делать шаг назад, а на зеленую могли смело двигаться вперед. Ошибок здесь ребята почти не допускали. На четвертой станции ребятам объясняли правила поведения в общественном транспорте. Многие школяры открыли для себя правило, что даже на сидячих местах в ОТ необходимо держаться за поручень, чтобы в случае экстренной остановки избежать травм. Закончился урок раздачей подарков. Каждому второкласснику вручили памятку «О соблюдении ПДД» и светоотражающий блок, который можно прикрепить на одежду или школьный рюкзак.

Денис Кулинич.

- Подобные уроки учат ребят правильному поведению на дороге, внимательности, осторожности. Каждый школьник, оправляясь в школу становиться полноправным участником дорожного движения, а значит должен знать и соблюдать правила. На этой учебной площадке при поддержке ГИБДД проходит очень много профилактических и образовательных мероприятий. Я считаю, что они очень нужны. В происшествия на дорогах нередко попадают дети. Ребят у нас здесь много – на массиве расположены шесть садиков и две школы №92 и №45 – площадка не пустует. Довольны такими уроками и родители учащихся, - подытожил депутат Совета депутатов города Новосибирска Денис Кулинич (депутатское объединение «Единая Россия»).