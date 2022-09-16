Что произошло в Новосибирске в ночь на 16 сентября 2022 года: последние новости

Новосибирские депутаты готовят обращение в Госдуму. Фото: Мэрия Новосибирска.

Депутаты новосибирского горсовета подготовили обращение к Госдуме, чтобы получить возможность для лишения полномочий уехавших из страны депутатов. Ранее новосибирские депутаты попросили главу СКР Бастрыкина привлечь Сергея Бойко к уголовной ответственности. В то же время еще один депутат горсовета Хельга Пирогова находится в международном розыске.

В Новосибирской области за две учебные недели коронавирус нашли у 70 школьников. С 1 по 13 сентября в Новосибирской области коронавирусом заболели 113 человек из числа учителей и сотрудников в 65 школах.

Президент Владимир Путин наградил работников из Новосибирской области. Заслуженными работниками стали врач-инфекционист Валентина Зайцева, спортивный инструктор Валерий Красуля и начальник булочного цеха Валентина Поцелуева.

В Минстрое рассказали, когда введут в эксплуатацию Ледовую арену в Новосибирске. Открыть арену планируют 25 декабря. Сроки сдвинулись из-за ранее введенных санкций.

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