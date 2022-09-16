Бионические руки, геномные лаборатории, роботы и творчество

Сборная Новосибирской области боролась за медали по 30 компетенциям Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В столице Республики Мордовия Саранске прошли самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства по стандартам Агентства развития навыков и профессий. Более 280 студентов и школьников очно приняли участие в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Около 700 конкурсантов боролись за звание лучших дистанционно, за их работой в режиме онлайн наблюдали свыше тысячи экспертов.

Новосибирск стал частью захватывающей битвы: 9 конкурсантов представляли нашу область в Саранске, а 26 юных профессионалов соревновались в это время на региональных площадках. Свое мастерство они демонстрировали под неусыпным наблюдением видеокамер, картинку с которых постоянно отслеживали оценивающие эксперты.

Для качественного видеосюжета необходимо набрать яркий интересный материал Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

«НЕ КАЖДЫЙ СПРАВИТСЯ»

В Нацфинале «Молодые профессионалы» встретились победители регионального чемпионата и отборочных этапов в компетенциях по 7 направлениям: производство и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, сфера услуг и другие. Сборная Новосибирской области боролась за медали по 30 компетенциям.

Правила на дистанционных площадках очень строгие: видеофиксация идет непрерывно, даже ночью. А пока идут соревнования, в рабочую зону не допускают никого, кроме участников и волонтеров.

В Новосибирском профессионально-педагогическом колледже на площадке соревнований по компетенции «Видеопроизводство» царит творческий процесс. Одна из участниц, Елизавета Слугина, пригласила юных художников: пока они водят кистями по бумаге, она бесшумно перемещается вокруг стола, настраивает свет, ловит удачные кадры.

— Когда я поступила в этот колледж, видеопроизводство было первым предметом. Преподаватель отметил мои успехи и рассказал про эти соревнования. Вместе с ним мы готовились, выезжали на съемки, монтировали интервью, — поделилась Елизавета.

По словам эксперта-компатриота Евгения Рузанкина, вместе с Елизаветой они регулярно отрабатывали скорость и правильность работы. Потому что задания на чемпионате очень большие, развернутые, но при этом на их выполнение отводится мало времени.

— Думаю, не каждый из профессиональных операторов с ними справился бы. На мой взгляд, таких специалистов – один из десяти, – уверен эксперт.

В ИНЖЕНЕРЫ — С ПЯТОГО КЛАССА

В кабинете Новосибирского авиационного технического колледжа им. Б.С. Галущака на ученической парте стоит бионический протез руки. Участник соревнований по компетенции «Проектирование интерфейсов» Павел Куклин вместе с напарницей Аленой Савушкиной собрали его и запрограммировали считывать данные с человека, чтобы протезом можно было управлять.

Чтобы бионический протез заработал, нужно правильно обработать данные и корректно их внести в программу Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

А в соседнем кабинете школьницы соревнуются в компетенции «Инженерный дизайн CAD – Юниоры»: создают трехмерные модели, сборки, собирают документацию.

— Когда в пятом классе перешла в новую школу, мне приглянулся кружок инженерного дизайна. Сказали, он для семиклассников, на что я ответила: ничего страшного, все равно попробую, – с улыбкой вспоминает участница Юлия Тышкевич. — Тем более у меня папа инженер, захотелось занимать тем же, что и он. Уже в пятом классе мне предложили попробовать силы на чемпионате. Вот уже четвертый год участвую именно в этой компетенции. Кстати, папа стал моим компатриотом!

ПОСЛУШНЫЙ РОБОТ

А вы знали, что современный учитель младших классов может самостоятельно собрать робота, запрограммировать его, после чего увлекательно и доступно рассказать об этом детям? На площадке Новосибирского педагогического колледжа №1 им. А.С. Макаренко участница Ксения Абышева демонстрировала не только это.

Робот Ксении Абышевой похож на Валли: он милый и послушный Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

— Я люблю психологию, поэтому и выбрала компетенцию «Преподавание в младших классах». Дети очень сильно проецируют поведение взрослых. И если научишься работать с детьми — точно научишься работать со взрослыми. Кроме того, благодаря чемпионату я изучила вещи, на которые в обычной жизни и не посмотрела бы. Научилась монтировать видео, создавать презентации, чего раньше не умела, — перечисляет Ксения. Ее очаровательный робот похож на Валли из мультфильма. Он шустро перемещается по столу и останавливается по взмаху руки своей создательницы.

Эксперт-компатриот Ольга Хлебникова все эти дни на площадке вместе со своей подопечной. Сопереживает, поддерживает, настраивает.

– Наша главная задача — воспитать юных профессионалов, которые абсолютно спокойно пойдут по жизни, выбирая именно ту область и те интересы, которые им будут важны. Агентство развития навыков и профессий в этом оказывает не просто направляющее действие, в этом они наша опора, — поделилась мнением компатриот.

СТРЕСС КАК ТОПЛИВО ДЛЯ МОЗГОВ

Большинство участников в дни соревнований очень волновались и делились с нами секретами борьбы со стрессом. Кто-то переключался на мысли о семье и друзьях, кто-то думал о будущем, ради которого все и затеял. Но студент Новосибирского химико-технологического колледжа им. Д.И. Менделеева Иван Коваленко нас удивил. Оказалось, подобные волнения ему в радость: стресс он использует как топливо для движения вперед.

— Я обожаю биологию, в частности молекулярную. Когда среди других компетенций появилась «Генная инженерия», мне снова захотелось ощутить эмоции, которые испытывал, участвуя ранее в олимпиадах. Ощущение стресса очень подогревает, стимулирует мозговую деятельность. Мне такие ситуации очень нравятся! – говорит он.

В прошлом году в отборочных соревнованиях для участия в Нацфинале «Молодые профессионалы» Иван взял серебро, а в этом стал первым в регионе и вышел в финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Иван Коваленко: Обожаю биологию, в частности молекулярную Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Участники компетенции «Генная инженерия» должны не только прочно знать теорию, но и уметь в любой момент оставаться скоординированным, спокойным. К примеру, не должна трястись рука, нанося образцы в лунки геля — иначе ничего не получится.

Иван к тренировкам подошел творчески: так как лабораторию на дому позволить себе может не каждый, он подключил смекалку. Брал крышки от банок, карандашом водил над ними, следил, чтобы рука двигалась плавно, без дрожи. Такая наработка физических навыков помогла чувствовать себя увереннее на чемпионате.

Иван признался: бывало, так увлекался подготовкой, что забывал обо всем.

— Забыл даже, что осенью у меня начинается аллергия. Сижу, работаю, смотрю в чашку Петри, а у меня в голове — вата, я ничего не понимаю. Потом только сообразил, принял антигистаминное, и на следующий день все стало шикарно! – вспоминает он.

Эксперт-компатриот Светлана Косьянова отзывается об Иване тепло, с заботой. Говорит, подготовка и участие в чемпионате помогут ему в амбициозных планах поступления в МГУ. И станут большим подспорьем в близящейся производственной практике, которую он планирует проходить в Институте Цитологии и генетики.

Напомним, что Нацфинал «Молодые профессионалы» ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». Организаторами первенства в этом году выступили Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Мордовия, Агентство развития навыков и профессий и Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Слева направо: конкурсант Дарья Шумская, эксперт-компатриот Виктория Рябова, эксперт-компатриот Алексей Тышкевич и его дочь, конкурсантка Юлия Тышкевич Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по числу набранных баллов и медалей:

• Иван Сергеевич Коваленко «Геномная инженерия» - Gold

• Евгений Александрович Ботов «Столярное дело» - Bronze

• Елена Игоревна Пырьева «Технологии моды» - Bronze

• Валентина Евгеньевна Кондратенко «Физическая культура, спорт и фитнес» - Bronze

• Мария Александровна Долгих «Администрирование отеля» — Bronze

• Александра Олеговна Алексеенко «Графический дизайн юниоры» - Medallion for Excellence

• Ксения Вячеславовна Самойленко "Администрирование отеля юниоры» - Medallion for Excellence

• Анна Викторовна Тропина "Промышленный дизайн» - Medallion for Excellence