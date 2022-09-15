Что произошло в Новосибирске в ночь на 15 сентября 2022 года: последние новости

В отношении депутата Заксобрания НСО Ивана Сидоренко возбудили уголовное дело.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В отношении депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко возбудили уголовное дело. Парламентария обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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