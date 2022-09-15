Что произошло в Новосибирске в ночь на 15 сентября 2022 года: последние новости

В отношении депутата Заксобрания НСО Ивана Сидоренко возбудили уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении депутата Заксобрания Новосибирской области Ивана Сидоренко возбудили уголовное дело. Парламентария обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мэр Анатолий Локоть выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Владимир Николаевич скоропостижно скончался на 69 году жизни от инсульта.

В Новосибирске собирают полмиллиона рублей для мальчика-«рыбки», с которого слезает кожа. Из-за тяжелой стадии синдрома Нетертона кожа малыша сохнет почти мгновенно и превращается в чешую, если ее не увлажнять. Сейчас лечение, препараты и дорогие кремы обходятся в 100 тысяч рублей в месяц.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о скандале вокруг снесенной стелы героям ВОВ. Он отметил, что стела была в очень плохом состоянии, поэтому ее решили восстановить. Градоначальник подчеркнул, что монумент вновь появится в городе, как только его отреставрируют.

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