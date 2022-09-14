Топ-10 мест, куда сходить с детьми в Новосибирске: что посмотреть, какие есть развлечения

Рассказываем, где можно отдохнуть с детьми в Новосибирске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда вы идете гулять со своим ребенком, лучше позаботиться, чтобы прогулка была интересной и осталась в памяти надолго. Мы составили топ-10 мест, куда сходить с детьми в Новосибирске. Вам остается только выбрать!

Зоопарк - символ Новосибирска и популярное место у гостей города. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило

Адрес: ул. Тимирязева, 71/1

Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Цены: для взрослых — 400 руб, для детей (с 7 до 16 лет) — 200 руб., детям до 7 лет — вход свободный

Настоящий символ города и главная достопримечательность, где понравится и малышам, и их родителям. На посещение зоопарка стоит выделить как минимум полдня, чтобы побывать у медведей, посмотреть на шаловливых манулят, лемуров и грациозных лебедей на пруду. А среди сосен прячутся огромные динозавры, от которых дети будут в восторге.

Дельфинарий

Адрес: ул. Жуковского, 100/4

Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Цены:

- цирковое шоу: от 900 до 2600 руб.

- океанариум: для взрослых — 600 руб. (будни), 700 руб. (выходные); для детей — 500 руб. (будни), 600 руб. (выходные).

Частью зоопарка является и дельфинарий «Дельфиния», который можно посетить за отдельную плату. Цирковые выступления морских артистов проходят по расписанию, а вот посмотреть на рыб и скатов в большом подземном океанариуме можно в любой день.

Планетарий

Адрес: Ключ-Камышенское плато, 1/1

Время работы: вторник - воскресенье с 10.00 до 20.00

Цены:

- полнокупольные фильмы: для взрослых — 280 руб., для детей — 196 руб.

- театрализованные представления: от 490 до 570 руб.

Лучшее место, чтобы заинтересовать ребенка астрономией и узнать много нового о звездах и планетах. В Звездном зале на огромном куполе показывают фильмы о космосе в 3D, в музее науки «Марс-2003» демонстрируют законы физики, а в обсерватории с помощью телескопов наблюдают за небесными светилами. Возле планетария разбит живописный парк, также в здании работает кафе.

Аквапарк

Адрес: ул. Яринская, 8

Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

Цены:

- полный день: для взрослых — 3100 руб., для детей от 4 до 17 лет — 2800 руб., для детей от 1 до 3 лет — 350 руб., для детей до 1 года — вход свободный

- неполный день: для взрослых — 2200 руб., для детей от 4 до 17 лет — 2000 руб., для детей от 1 до 3 лет — 350 руб.

Кто же не любит купаться и кататься с горок? В любое время года в Новосибирске работает парк «Аквамир» - самый большой аквапарк за Уралом. Приходить сюда можно на весь день даже с самыми маленькими детьми. В вашем распоряжении бассейн, водные аттракционы и горки, детский городок, несколько бань, хаммамов и саун. С детьми до 4 лет можно прийти только на полный день.

По куполом цирка творятся чудеса. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Цирк

Адрес: ул. Челюскинцев, 21

Время работы: ежедневно с 10.00 до 19.00

Цены: от 1000 до 2500 руб.

Все дети любят цирк. В Новосибирском цирке афиша часто обновляется, и каждый раз шоу поднимает настроение, а гимнасты, дрессировщики и акробаты поражают своим мастерством. Здесь есть разные программы: цирк на льду, на воде, лазерные шоу. Малышей до 3 лет в цирк пускают бесплатно. Если вы пришли с дошколятами, выбирайте места на 5, 6 или 7-м ряду поближе к проходу - так ребенка не испугают крупные звери и шумные клоуны.

Заельцовский парк

Адрес: ул. Парковая, 88

Время работы: будни с 11.00 до 20.00, выходные с 11.00 до 21.00

Цены: вход свободный, стоимость аттракционов — от 150 руб., стоимость проката — от 150 руб./ч

Огромная зона в сосновом бору, где можно хорошо и безопасно отдохнуть всей семьей. В парке работают спортивные площадки, аттракционы, прокат велосипедов и другого транспорта. Здесь оборудованы прогулочные тропы, расположен конный клуб «Фаворит» и этнопарк «Территория Сибири» с уютными юртами. Среди других активностей в Заельцовском парке имеются веревочный парк «Слабо» и площадка для игры в пейнтбол.

Летом здесь можно позагорать на пляже, а зимой взять напрокат лыжи и коньки. Стоит посетить и Детскую железную дорогу. Поездку, кстати, получится совместить с прогулкой по зоопарку, ведь там находится конечная станция.

Центральный парк

Адрес: ул. Мичурина, 8

Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Цены: вход свободный, стоимость аттракционов — от 170 руб.

Парк с большими детскими площадками и аттракционами. Здесь есть колесо обозрения, американские горки, карусели, падающая башня и многое другое. Днем работает фонтан, бьющий прямо из-под земли, а вечером включается разноцветная подсветка. По пятницам и выходным к этим эффектам добавляют музыку и лазеры.

На набережной можно покататься на аттракционах и погонять по велодорожкам. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Михайловская набережная

Адрес: ул. Большевистская, 12в

Время работы: круглосуточно

Цены: вход свободный, стоимость аттракционов — от 150 руб., стоимость проката — от 150 руб./ч

Тихое и уютное место по будням и оживленное - по выходным и праздникам. На вернем ярусе набережной организована игровая площадка с прорезиненным покрытием, где дети могут безопасно поиграть. Здесь есть несколько киосков общепита, на самом нижнем ярусе - дорожки для велосипедов и самокатов. Работают аттракционы, главный из которых - 70-метровое колесо обозрения, есть также карусели, качели, батуты и карт-площадка. Зимой на набережной строят ледовый городок, а летом в Оби запускают плавучие фонтаны.

Парк чудес «Галилео»

Адрес: ул. Добролюбова, 16а

Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Цены: для взрослых — от 550 руб., для детей — от 450 руб.

Познавательно-развлекательный центр, где фокусники и ученые в игровой форме показывают, как работают природные явления. Внутри парка - множество комнат, залов, переходов. Детям больше всего запоминаются необычный зеркальный лабиринт, электронные экспонаты и игровые автоматы. В центре работает буфет, где продают сахарную вату и мороженое.

Музей паровозов

Адрес: ул. Разъездная, 54/1

Время работы: среда - воскресенье с 10.00 до 19.00

Цены: для взрослых — 150 руб., для детей от 7 лет — 50 руб., для детей до 7 лет — вход свободный

Музей под открытым небом возле станции Сеятель. В некоторые паровозы и тепловозы детям разрешают заходить: можно посидеть в пассажирских купе прошлого или побывать в операционной санитарного вагона. Кроме локомотивов есть выставка ретроавтомобилей, но их трогать не разрешают. Детям постарше будет интересно послушать экскурсовода. Поскольку музей находится под открытым небом, ваш комфорт будет полностью зависеть от погоды.

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