Что произошло в Новосибирске в ночь на 14 сентября 2022 года: последние новости

В Новосибирске суд начал рассматривать дело секты Виссариона. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Железнодорожный суд Новосибирска начал рассматривать дело трех руководителей секты «Община Виссариона»: самого Виссариона — Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Задержали лже-Христа и его «апостолов» в 2020 году в Красноярском крае, а потом вывезли в столицу Сибири.

Жительница Новосибирска после коронавируса похудела на 13 килограммов и мучается от болей - врачи не знают, как ее лечить. Больше года женщина воюет с собственным организмом, но никак не может выйти в ремиссию. Тем временем организм медленно, но верно съедает сам себя.

Мама одного из воспитанников детского сада в Новосибирске пожаловалась на грубую няню. Женщина уверяет: сотрудница детсада издевается над детьми - орет, швыряет вещи малышей, критикует родителей за старую одежду с заплатками. Дети сами рассказывают взрослым: няня может дернуть за руку, а иногда и ругнуться матом.

Новосибирск представил на 28-м Международном форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2022, которая проходила в Москве, программу «Новогодняя столица России». По замыслу создателя, город разделят на восемь частей-локаций, каждая из которых будет посвящена определенному федеральному округу России. На площадках будет представлен колорит регионов от кухни и моды, до ремесел и традиций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер