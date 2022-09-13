Любимому району - 81 год!

Праздник для пашинцев прошел в сквере. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

11 сентября жители Пашино собрались в главном сквере района, чтобы отметить большой праздник - день рождения своей малой родины. Как прошло торжество - читайте в нашем материале.

СЕВЕРНЫЕ ВОРОТА ГОРОДА

Как рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Леонид Рыбин, история Пашино началась в 1940 году со станции Заводская. Осенью 1941-го на этой территории построили пиротехнический завод для производства боеприпасов. Эта дата и считается днем рождения Пашино.

- Пашино - один из ярких примеров развития Новосибирска. В черту города поселок официально вошел в 2000 году, после чего началось его бурное развитие. Новый импульс он получил после того, как с района был снят статус закрытого. У нас началось строительство современных жилых комплексов. Перспективы развития у нашего района практически не ограничены. Обратите внимание: если ехать по улице Тайгинской, то вы сначала выедете из города и попадете в Новосибирский сельский район, а затем, на подъезде к Пашино, снова встретите табличку «Новосибирск» и окажетесь в Калининском районе. Думаю, в долгосрочной перспективе тут везде будет городская территория. Сами жители уже давно считают, что здесь не окраина, а северное начало мегаполиса, - с гордостью рассказывает о перспективах жилого района депутат Леонид Рыбин.

Леонид Рыбин. Фото: пресс-служба Совета депутатов города Новосибирска.

Традиция проведения праздника в честь дня рождения и присоединения к городу насчитывает пока немного лет, но для пашинцев это одно из самых любимых торжеств. Вера Васильевна Прозорова много лет проработала на заводе «Искра», теперь пенсионерка отмечает, что Пашино от всех других мест отличает домашняя атмосфера.

- У нас и работа здесь, и дачи рядом - все близко, удобно. Очень люблю Пашино, - говорит пенсионерка.

Подружки Даша и Катя всегда с нетерпением ждут салюта. Это их любимое действо праздника. А днем в ожидании, когда в небе загорятся огненные узоры, девочки развлекаются на игровых площадках и угощаются сахарной ватой - любимым лакомством.

Наталья пришла на праздник с внучкой Миланой.

- Пашино - моя родина. Я здесь родилась, выучилась, работала и вышла на пенсию. Все для меня здесь родное: люди и место. Праздники у нас проходят веселые и многолюдные. Днем ребятишки хорошо танцуют, вечером концерт всегда с интересными исполнителями, - делится впечатлениями Наталья.

В ПОДАРОК - ФЕЙЕРВЕРК

За время пандемии, когда масштабных мероприятий не проводили, люди соскучились по общению и торжеству. Благодаря помощи депутата Леонида Рыбина этот праздник удалось организовать.

На главной сцене весь день выступали творческие коллективы Центра внешкольной работы, а также вокальные ансамбли «Искорка» и «Звездочка», танцевальные коллективы, ансамбль песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. На самый пик праздника - вечернюю часть концертной программы - пригласили специального гостя - заслуженного артиста России Владислава Агафонова.

На одной из аллей юные кадеты провели мастер-класс по обращению с оружием и средствами защиты. Разбирать на скорость автоматы всем желающим не предлагали, хотя мужчины, отслужившие в армии, были не против вспомнить армейские навыки.

На центральной лужайке работала ярмарка мастеров. Здесь пашинские рукодельницы демонстрировали свои работы, садоводы хвастались выращенным виноградом и более привычными для Сибири овощами и фруктами, а также заготовками из этих осенних даров. Самые искусные мастера были отмечены специальными призами.

А еще прошла праздничная лотерея: среди призов были широкоформатный телевизор, бытовая техника и даже сертификат на скидку 100 000 рублей при покупке квартиры в новом ЖК «Поколение».

А завершилось торжество фейерверком, который стал замечательным подарком на праздник для жителей Пашино.