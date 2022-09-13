Завершилась ежегодная летняя спартакиада АО «РЭС»: 11 команд, 7 видов спорта, более 300 участников

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Это традиционные спортивные соревнования, на которые каждый год в течение последних 17 лет собираются энергетики со всей Новосибирской области. Мероприятие проводится при поддержке первичной профсоюзной организации предприятия.

В этом году в спартакиаде приняли участие более 300 спортсменов, которые представляли не только аппарат управления и филиалы АО «РЭС», но и дружественные энергетические компании - АО «Электромагистраль» и АО «РЭМиС». Всего 11 команд соревновались в 7 видах спорта.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В программу спартакиады вошли как традиционные дисциплины - легкоатлетическое двоеборье, велобиатлон, настольный теннис, волейбол и футбол, так и новые виды состязаний - стрельба из пневматического пистолета и плавание.

Стоит отметить, что во многих спортивных дисциплинах в состав команд вошли как рядовые сотрудники, так и топ-менеджеры, которые личным примером показали приверженность здоровому образу жизни.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Так, генеральный директор АО «РЭС» достойно выступил в соревнованиях по плаванию, директор по персоналу завоевал вместе с футбольной командой бронзу, третье место в составе команды по волейболу заняли главный бухгалтер и технический директор, а директор одного из филиалов компании стал лучшим снайпером и победил в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета.

Еще одним нововведением XVII спартакиады стал конкурс болельщиков. Поболеть за свои команды приехали не просто группы поддержки, а самые настоящие талисманы, среди которых были медведи, черепашки-ниндзя, розовая пантера и даже почти настоящий спартанец, который в итоге и получил приз как лучший болельщик. А лучшей группой болельщиков стала команда из АО «Электромагистраль». По словам игроков, горячая поддержка, безусловно, давала заряд бодрости и стимул к победе.

По итогам двух напряженных соревновательных дней, сопровождавшихся жаркими баталиями на площадках и нешуточным накалом страстей на трибунах, были определены победители во всех видах спорта.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Примечательно, что в общекомандном зачете места на пьедестале заняли те же команды, что и в прошлом году:

- I место - команда филиала «Восточные электрические сети»;

- II место - команда филиала «Черепановские электрические сети»;

- III место - команда филиала «Татарские электрические сети».

На торжественной церемонии закрытия XVII летней спартакиады все победители и призеры соревнований получили медали из рук генерального директора компании и председателя профсоюза. Также были вручены поощрительные призы от АО «Альфастрахование», которое выступило партнером спартакиады.

Командные кубки вручил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка. Он особенно подчеркнул важность занятий физической культурой и объединяющую силу спорта.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Возможность для каждого участника почувствовать себя частью большого дружного коллектива, единой команды - одна из ключевых задач спартакиады.

- Такие мероприятия как ничто позволяют сплотить людей. Сейчас время сложное, и это единство очень важно, - отметил директор по персоналу АО «РЭС» Алексей Бронников. - Конечно, как в любом спортивном мероприятии, всем хочется выиграть, показать себя, продемонстрировать, что они не только энергетики, но и достойные спортсмены. У нас сегодня, конечно же, есть победители. Но, я уверен, нет проигравших.

Масштабные спортивные соревнования не только являются мощной объединяющей силой для всего коллектива, но и способствуют развитию и популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди сотрудников предприятия. Поэтому в АО «РЭС» продолжат системную работу, направленную на заботу о качестве жизни персонала как основной ценности компании.