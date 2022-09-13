Сентябрь простится метелью: синоптики дали уточненный прогноз, когда выпадет первый снег в Новосибирске 2022

Снег пойдет через две недели Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Погода в Новосибирске в конце сентября не порадует: после короткого бабьего лета наступит прохладная осень, а первый снег синоптики обещают уже через две недели.

— Во второй декаде местами будут ночные заморозки до 0… -2, днем температура будет колебаться от +11 до +22. К концу сентября температура воздуха ночью понизится до -2… +3, днем - до +7… +12. Пройдут дожди различной интенсивности, в третьей декаде - с мокрым снегом. В целом месячное количество осадков предполагается около нормы, по западу области - меньше нормы, — сообщает долгосрочный прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Однако популярные погодные сервисы передают, что снег пойдет только в начале октября, а конец сентября 2022 года в Новосибирске будет теплым.

Сайт Gismeteo.ru сообщает, что 22 и 23 сентября температура поднимется до +27, а к 27-му числу снизится до +8, солнечная погода сменится дождливой.

«Ну и погода» передает потепление до +19… +22 в начале третьей декады сентября, к концу месяца столбик термометра покажет +11… +13. В целом же погода, по данным сервиса, будет больше сухая, нежели дождливая.

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