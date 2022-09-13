Что произошло в Новосибирске в ночь на 13 сентября 2022 года: последние новости

Следователи возбудили уголовное дело после гибели школьника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 15-летнего подростка. Мальчик выкурил электронную сигарету, сидя вместе с другом на бетонной плите. После затяжки школьнику стало плохо, он потерял равновесие и упал с плиты на асфальт, разбив голову.

61-летняя Лариса Соловьева из города Куйбышева Новосибирской области прошла слепые прослушивания на шоу «Голос 60+». Пенсионерка из глубинки исполнила песню «Ой, то не вечер».

Дата начала отопительного сезона в Новосибирске 2022 назвали в мэрии. Тепло начнут подключать с 15 сентября. Первыми к отоплению подключат школы, детские сады и больницы, потом жилые дома.

В Новосибирске в торговом центре «МЕГА» 13 сентября снова откроют пункт вакцинации от коронавируса, который будет работать со вторника по воскресенье. Там также можно будет поставить прививку и от гриппа.

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