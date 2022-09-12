«Богданка – это женщина какая-то»: Митя Фомин поспорил с новосибирцами о сокращенном названии улицы Богдана Хмельницкого

Митя Фомин ратует за вариант Богдашка. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Певец Митя Фомин стал гостем радио «Комсомольская правда». В эфире артист рассказал немного о своем детстве в Новосибирске, и зашел разговор о его родной улице - Богдана Хмельницкого. Точнее, о том, как ее стоит называть - Богданка или Богдашка.

- Богдашка, конечно! Богданка – так никто не говорил, это вообще какая-то женщина. А Богдашка – это улица, и ее всегда так называли, - заявил КП-Новосибирск Митя Фомин. - У меня есть такое воспоминание из детства: напротив остановки «Стадион Сибирь» была булочная, там продавали свежий хлеб, и мы покупали этот хлеб еще с машины. Это было после 8 вечера, и я помню, что по 20 копеек стоил батон, и я покупал его. И смотрел на молодежь, которая собиралась у соседнего клуба «Отдых». И я помню, что однажды там стояла девушка в разных колготках, и это было так модно – в середине 80-х так еще никто не одевался.

Правда, радиослушатели с Митей Фоминым поспорили:

- Вы знакомы с творчеством Окуджавы? Он называет улицу Богдана Хмельницкого Богданкой, и это очень красиво. А Богдашка – это как-то пренебрежительно, - объяснила свою позицию слушательница, позвонившая в эфир.

- А я смею возразить. Я как человек, который вырос в Новосибирске, могу сказать так: я не называл улицу Богдашкой, ее так назвал народ. И учитывая, что мы, новосибирцы, принимаем эти традиции, я предполагаю, что Окуджава не жил на этой улице, и потому называет ее иначе, - считает Митя Фомин

- Он жил на улице Богдана Хмельницкого в Москве…

- Надо учитывать языковые особенности: там – Богданка, а здесь – Богдашка. И я никогда не слышал, чтобы новосибирец называл улицу Богданкой.

Краевед Константин Голодяев доводы Мити Фомина опровергает:

- Сама улица в привычном нам виде носит название Богдана Хмельницкого почти 70 лет: до этого часть улицы относилась к Дусе Ковальчук. Я лично общался с женщиной – представительницей старого поколения, которая живет на улице Богдана Хмельницкого – и она подтвердила: изначально улицу называли Богданкой. Так ее называл знаменитый архитектор Геннадий Арбатский, благодаря которому улица Богдана Хмельницкого обрела свой облик. Да и в других городах это Богданка, а не Богдашка: Богдашка звучит как-то пренебрежительно. И немного завистливо: район стал самобытным, развивался обособленно.

Ирина Матвеева, автор словаря новосибирских регионализмов (туда, кстати, внесено именно слово Богдашка), с выводами краеведа не согласна.

- В слове Богдашка нет ничего пренебрежительного: наоборот, через этот суффикс люди стараются передать теплое отношение к месту, в котором живут. По тому же принципу образовано, например, слово Инюшка. Ни в коем случае никто никого обидеть не хочет, - считает Ирина Матвеева.

Лингвисты призывают сибиряков закончить споры, потому что обе стороны правы:

- Спор - лучшее доказательство вариативности именования: есть у нас в языке и Фонтанка, и Оловяшка. Более того, варианты есть и в литературной норме в «обратном направлении»: слово «красотка», например, рассматривается как производное от «красота» и «красивый», - объяснила Елена Карпова, доцент кафедры филологии факультета гуманитарного образования (ФГО) НГТУ, кандидат филологических наук.

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