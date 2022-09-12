Что произошло в Новосибирске в ночь на 12 сентября 2022 года: последние новости

Стелу перенесут на окраину города, вместо нее строят новую на площади Калинина. Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за переноса стелы героям ВОВ ради гостиницы в Новосибирске. Скандал начался в начале августа 2020 года. В мэрии Новосибирска решили перенести памятную стелу в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войны на территорию госпиталя ветеранов войн. Демонтаж памятника вызвал жалобы жителей, они обратились в СКР.

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