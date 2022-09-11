Что произошло в Новосибирске в ночь на 11 сентября 2022 года: последние новости

Девочка упала на пол прямо во время родов. Фото: предоставлено Екатериной\Артем КИЛЬКИН

Следователи не стали возбуждать уголовное дело после того, как малышка выпала на пол во время родов в Новосибирске. После ЧП Минздрав, Следственный комитет, прокуратура организовали проверки. Однако, как сообщила КП-Новосибирск бабушка пострадавшей малютки, дело после случившегося так и не завели. В заключении постановления говорится, что в возбуждении дела отказано в связи с отсутствием состава преступления. Бабушка малышки подала жалобы в прокуратуру и суд.

В Новосибирских школах уже прошла первая учебная неделя. В этом году занятия у детей начались по привычной схеме: с обычными линейками на 1 сентября и уроками в классах позже. Однако количество заболевших коронавирусом в регионе продолжает увеличиваться, чиновники вводят профилактические меры, а родители переживают, не придется ли детям снова переходить на дистанционку. Есть ли в этом необходимость и как можно снизить риски заразиться, рассказал инфекционист Андрей Поздняков.

В Новосибирске в 25-й раз прошел полумарафон Раевича. В этом году на мероприятии собралось более 1, 5 тысячи человек. По итогам соревнований, у мужчин первое место досталось одному из братьев Рыбаковых из Белово, традиционных фаворитов фестиваля. На этот раз Анатолий опередил своего близнеца Евгения. У женщин в полумарафоне победила новосибирская спортсмена Анна Викулова

Вечером в Новосибирске также прошел парад российского студенчества. Мероприятие объединило около 11 тысяч человек. В этот день состоялось официальное посвящение первокурсников. В 19:00 они произнесли клятву. На празднике выступили творческие коллективы города и области и музыкальная группа PIZZA. Завершилось все салютом.

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