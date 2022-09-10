«Единая Россия»: В России и Донбассе появятся более 5 тысяч залов для самбо

«Единая Россия» предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта Олимпийским. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Проект «Единой России» «Zа самбо» будет реализован более чем в 5 тысячах залов по всей России, на Донбассе и освобождённых территориях - на площадках от школьных залов до спортивных дворцов, отметил Андрей Турчак на ВКС по реализации нового партпроекта.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на встрече с юными спортсменами. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Планы по активному участию в реализации партпроекта «Единой России» «Zа самбо» подтвердил Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

- Для ДНР важно участие в таких проектах наряду со всеми регионами Российской Федерации. Для нас это ценно. Конечно, хотел поблагодарить «Единую Россию», которая не на словах, а на деле включается по многим направлениям. Готовы включаться в проект в полной мере, - подчеркнул Денис Пушилин.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Для популяризации самбо в рамках партпроекта «Zа самбо» и его активного внедрения в школах должен быть проработан стандарт начальной спортивной подготовки с 7 лет. Помимо этого, «Единая Россия» предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта Олимпийским.

- Нужно с Министерством просвещения обратить особое внимание на возможность реализации образовательных программ по модулям самбо не только в рамках внеурочной деятельности, но и в формате третьего часа физической культуры. Это масштабная площадка интеграции вопросов здоровья, безопасности, патриотизма, гражданственности и других вопросов воспитания, - сказал координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Эти предложения поддержали Министерство просвещения и Министерство спорта. По линии Минпросвещения уже разработан программно-методический комплекс для 1-11 классов. Он включает в себя специализированные уроки физкультуры и введение дополнительной программы по самбо. Минспорта согласилось с необходимостью расширения программ подготовки и переподготовки тренеров по самбо и предложило вовлекать в эту работы спортсменов, которые закончили спортивную карьеру или планируют заканчивать ее.