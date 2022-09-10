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Общество10 сентября 2022 3:00

«Единая Россия»: В России и Донбассе появятся более 5 тысяч залов для самбо

Как сообщает сайт партии «Единая Россия» ежегодно будет вводиться не менее 500 залов для занятий этим видом спорта
«Единая Россия» предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта Олимпийским. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

«Единая Россия» предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта Олимпийским. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Проект «Единой России» «Zа самбо» будет реализован более чем в 5 тысячах залов по всей России, на Донбассе и освобождённых территориях - на площадках от школьных залов до спортивных дворцов, отметил Андрей Турчак на ВКС по реализации нового партпроекта.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на встрече с юными спортсменами. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на встрече с юными спортсменами. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Планы по активному участию в реализации партпроекта «Единой России» «Zа самбо» подтвердил Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

- Для ДНР важно участие в таких проектах наряду со всеми регионами Российской Федерации. Для нас это ценно. Конечно, хотел поблагодарить «Единую Россию», которая не на словах, а на деле включается по многим направлениям. Готовы включаться в проект в полной мере, - подчеркнул Денис Пушилин.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Для популяризации самбо в рамках партпроекта «Zа самбо» и его активного внедрения в школах должен быть проработан стандарт начальной спортивной подготовки с 7 лет. Помимо этого, «Единая Россия» предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта Олимпийским.

- Нужно с Министерством просвещения обратить особое внимание на возможность реализации образовательных программ по модулям самбо не только в рамках внеурочной деятельности, но и в формате третьего часа физической культуры. Это масштабная площадка интеграции вопросов здоровья, безопасности, патриотизма, гражданственности и других вопросов воспитания, - сказал координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Эти предложения поддержали Министерство просвещения и Министерство спорта. По линии Минпросвещения уже разработан программно-методический комплекс для 1-11 классов. Он включает в себя специализированные уроки физкультуры и введение дополнительной программы по самбо. Минспорта согласилось с необходимостью расширения программ подготовки и переподготовки тренеров по самбо и предложило вовлекать в эту работы спортсменов, которые закончили спортивную карьеру или планируют заканчивать ее.

БИЗНЕС-ПРЕСС