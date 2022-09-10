Как будет решаться проблема аварийного жилья и сколько денег на модернизацию сетей должно быть заложено в платежках ЖКХ

Александр Аксененко: - Механизм комплексного развития территорий требует существенной доработки. Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

В Новосибирске прошел Сибирский строительный форум - 2022. За три дня на площадке концертного зала имени А. М. Каца выступили более 60 спикеров со всей страны. Центральным мероприятием третьего, заключительного дня Сибирского строительного форума - 2022 стало межрегиональное совещание по вопросам развития строительной отрасли в субъектах РФ, входящих в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение» (МАСС).

В составе экспертов дискуссии выступил депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко. В своем докладе парламентарий описал планы строительного комитета на осеннюю сессию. В первую очередь они будут сосредоточены на продолжении работы по минимизации бюрократических барьеров.

- Задача Минстроя - сократить объем документов, разрешающих ввод, в 4 раза. Немалая работа в этом направлении уже проведена Правительством РФ совместно с Госдумой, в итоге, несмотря на санкции, ввод жилья по всей стране вышел на допандемийные показатели, - доложил Александр Аксёненко.

Вместе с тем Александр Аксёненко напомнил, что на пути этого локомотива экономического роста сегодня немало препятствий, которые необходимо устранить. В их числе износ коммунальных сетей.

Основные темы «Сибирского строительного форума-2022» посвящены комплексному развитию территорий, информационному моделированию и ценообразованию в строительстве, а также практикам подготовки мастер-планов территорий. Фото: Дмитрий Максимов

Также на предстоящей сессии перед комитетом стоит задача проработать дополнительные механизмы расселения аварийного жилья. Напомним, что недавно Правительство РФ, не дождавшись окончания предыдущей программы, уже запустило новую. На данный момент Новосибирская область в нее не попала, так как не выполнила текущие показатели расселения непригодных к проживанию домов.

- В декабре должна быть утверждена нормативная база новой федеральной программы расселения аварийного и ветхого жилья. Сейчас она работает по принципу подключения к ней только тех регионов, которые успешно завершили предыдущую программу. Мое мнение, не совсем справедливо подключать к программе только при условии завершения выполнения предыдущей. Объективно, что исторически у всех аварийный фонд разный. И если продолжать распределять и включать по такому принципу, то в отстающих регионах ситуация будет только усугубляться. Помимо запуска новой программы будут прорабатываться дополнительные механизмы решения вопроса расселения. Возможно, будет подключение механизма рынка арендного жилья некоммерческого найма - по крайней мере, такие обсуждения идут, - высказал свою точку зрения новосибирский депутат.

Также Аксёненко обозначил свою точку зрения еще на один животрепещущий для региона вопрос - механизм КРТ (комплексное развитие территорий). Этот механизм также призван решать проблему непригодного жилья или устаревшей нежилой недвижимости. На его взгляд, именно недоработки в законодательстве не дают ему раскрыться в полной мере и начать работать.

В Новосибирской области на данный момент «комплексному развитию» подлежит 21 территория. Одна из них расположена в нижней зоне Академгородка, и схема ее застройки вызвала недовольство среди местных жителей.

Парламентарий от Новосибирской области также отметил, что ведет диалог с и. о. министра строительства Новосибирской области Алексеем Колмаковым. Он пообещал продолжить доносить до федеральных властей запрос регионального минстроя о необходимости корректировки механизма эскроу-счетов и получения застройщиками права на его досрочное раскрытие. Здесь, по словам депутата, мнения минстроя НСО и строительного комитета Госдумы совпадают: такое право на постепенное раскрытие счетов у застройщиков должно быть в целях недопуска обесценивания средств на счетах. Но вот позиция Центрального Банка на этот счет иная, и такое право предоставлять он пока не хочет.