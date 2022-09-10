Что произошло в Новосибирске в ночь на 10 сентября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 10 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирский рыбак впал в кому после того, как выпрыгнул из машины инспекторов рыбнадзора. Его задержали на рыбалке, однако новосибирец кинулся в драку, позже согласился ехать в полицию, но через пару километров выпал из машины и пробил висок. Водитель утверждает: он пытался затормозить, но рыбак выпрыгнул раньше. В больнице мужчина пережил две операции, клиническую смерть и сейчас находится в коме. Инспектор рыбнадзора также попал в больницу с сотрясением мозга.

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США, чтобы подготовиться к полету на МКС в составе американского экипажа. Занятия по знакомству с кораблем Илона Маска Crew Dragon пройдут в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Это центр NASA возле города Хьюстон в штате Техас.

Новосибирский областной суд поставил точку в деле о серии краж, разбойных нападений, а также убийств охранников строительных фирм и жены главврача Искитимской центральной городской больницы. Перед судом предстал главарь Дмитрий Казаков и двое его подельников - Евгений Похлебухин и Владимир Безотечество.

Тела погибших на вулкане Ключевская сопка доставили в Петропавловск-Камчатский. До понедельника должны там должны провести экспертизу, а потом - выдать тела. Среди погибших был гид из Новосибирска Андрей Мищенко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер