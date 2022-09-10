Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 11 сентября 2022 года: за сутки заболели 926 человек

За сутки коронавирусом заболели 926 новосибирцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 11 сентября 2022 года таковы: в регионе за сутки заболели 926 человек. Среди заразившихся – 135 детей. За время пандемии в регионе COVID-19 диагностировали в общей сложности у 278 401 человека.

Летальных исходов за последние 24 часа не было. Всего коронавирус унес жизни 5 709 новосибирцев.

За сутки выздоровели 238 человек. За весь период пандемии вирус побороли 260 725 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 637 пациентов, в том числе 51 ребенок.

41 человек находится в отделениях реанимации. К ИВЛ подключены 9 сибиряков.

Новосибирский инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что соблюдение дистанции в школах не поможет избежать заражения. Все потому, что нынешний штамм ковида очень заразен. По словам специалиста, хорошей профилактикой может стать физкультура на свежем воздухе, а также вакцинация.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 926 человек

Количество пациентов в реанимации: 41 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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