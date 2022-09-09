Что произошло в Новосибирске в ночь на 9 сентября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости в Новосибирске на 9 сентября. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске никак не утихает борьба между мэрией и православными активистами за название остановки «Площадь Свердлова» — последние хотят назвать ее «Собор Александра Невского». Раньше мэрия отказывала общественникам, ссылаясь на свой же опрос среди горожан. Однако активисты подали иски в суд, сославшись на неверную организацию голосования. В итоге по решению Новосибирского областного суда мэрия снова рассмотрит предложение общественников и проведет новый опрос.

Из Новосибирска начнут летать прямые рейсы в Турцию. Стартуют вылеты с 22 октября. Самолеты будут сначала летать в Анталью один раз в неделю по субботам, а с 1 ноября — два раза в неделю, по вторникам и пятницам.

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса выживших на Камчатке туристов. Напомним, 9 человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка: 8 из них это туристы из разных городов России, еще один — новосибирский гид. Выжить удалось двум туристам и гиду из Барнаула.

Жительница Новосибирска Анастасия Шейкнехт в 25 лет уволилась с завода и стала мастером по миниатюре. Из обрезков ткани, картона и палочек для депиляции она собрала туалет Шрека - он взорвал TikTok, видео с миниатюрой набрало 12 миллионов просмотров. Посыпались заказы - попросил сделать свою студию в миниатюре даже солист группы «Руки Вверх!»

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