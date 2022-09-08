Главные на празднике – дети!

Дмитрий Червов поддерживает активистов ТОСа. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

Если рядом с тобой живут друзья и неравнодушные люди, ты сумеешь справиться с любыми проблемами. Но в современном ритме жизни мы не всегда успеваем познакомиться с соседями и зачастую даже не знаем, кто живет за стенкой. Исправить это помогает замечательный дворовый праздник - «День соседей», который за много лет полюбился новосибирцам. Совместными усилиями неравнодушных жильцов в наших дворах появляются детские площадки, ремонтируется асфальт, идет благоустройство. О том, как праздник отметили на округе №26 депутата Дмитрия Червова, - в нашем материале.

ПОДРУЖИТЬ ВСЕХ

В ТОС «Крашенинниковский» входят больше сотни домов. Поэтому традиционный праздник добрососедства ежегодно меняет локацию. Актив ТОС старается помочь подружится жителям всех своих домов. В это году соседи, гости и друзья собрались во дворе дома №15 по улице Станиславского. На зеленой лужайке рядом с детской площадкой расставили столы с угощением, оформили выставку садоводческий достижений, пригласили остроумных аниматора диджея.

Председатель ТОС «Крашенинниковский» Екатерина Тимофеева воспитывает четырех детей, занимается бизнесом и еще находит время для общественной работы.

- Главные наши гости - дети. Они всегда готовы поучаствовать в чем-то веселом музыкальном и вкусном и заслышав музыку, выбегают во двор. Вслед за ними приходят и взрослые, бабушки дедушки тоже принимают участие и не только как зрители. Бывает и до двухсот человек собирается. Поэтому программу мы стараемся сделать интересной и взрослым и детям. Сегодня для всех приготовили вкусное угощение – печенье, конфеты, напитки, а для ребят еще и сладкую вату – подарок нашего депутата Дмитрия Червова. Будут необычные конкурсы, веселые викторины, много танцев, движения, активных игр. Совместные праздники сближают людей, у детей появляются новые друзья и приятели,- уверена Екатерина.

Жительница дома №15 Жанна солидарна с общественницей.

- Мне очень нравятся такие праздники, когда во дворе в неформальной обстановке встречаются соседи, которых ты видишь каждый. Здесь можно узнать людей ближе, узнать душу человека, почувствовать его тепло. Это важно, дает возможность разделить с кем-то свои чувства и мысли, - не скрывает радости молодая женщина.

Для ребятишек на празднике устроили конкурсы. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

.. И ОТМЕТИТЬ ЛУЧШИХ

Депутата Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия» Дмитрия Червова многих жители знают лично и всегда рады видеть его на празднике добрососедства. Он сам старается такие торжества не пропускать, помогает с организацией, подарками и призами. Уже много лет подряд на округе депутата Дмитрия Червова летом проходит конкурс на лучший цветник во дворе. Благодарственные письма и подарки лучшим озеленителям традиционно выручают на дне соседей в начале сентября. Дмитрий Червов считает, что очень важно отметить тех энтузиастов, кто делает свой микрорайон, свои придомовые территории красивыми, ухоженными, уютными. Отмечают на праздники и других активных жителей, кто заботится о благоустройстве и комфорте придомовых территорий.

- Праздник соседей – это простой, искренний и добрый праздник, где люди общаются, улыбаются, веселятся все вместе. Мы всегда зовём на такие праздник всех, всем рады и хотим, чтобы вместе с нами было радостно и весело всем. Совместные праздники объединяют людей, сближают, помогают стать друзьями, побуждают что-то делать вместе, в том числе и для того дома где они живут. Наша задача поддержать инициативы, помочь с организацией и, конечно, поблагодарить всех общественников за их участие в наших проектах, - пояснил депутат Дмитрий Червов.

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