Новосибирцы снова проголосуют, нужно ли переименовать остановку «Площадь Свердлова» в «Собор Александра Невского»

Общественники добиваются изменения названия в честь собора два года. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске никак не утихает борьба между православными активистами и мэрией за название остановки «Площадь Свердлова». Раньше мэрия отказывала общественникам, ссылаясь на свой же опрос среди горожан: мол, смотрите, большинство хочет оставить все как прежде. Однако активисты подали иски в суд, сославшись на неверную организацию голосования. В итоге по решению Новосибирского областного суда мэрия снова рассмотрит предложение общественников и проведет новый опрос.

Впервые вопрос о том, чтобы остановка в центре города носила имя православного святого, а не революционера-коммуниста, подняли в марте 2020 года. В мэрию тогда обратились представители Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей и Новосибирского отделения общества «Двуглавый Орел». Письмо мэру направил также митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Причина, по мнению просящих, была весомая: в 2020 году исполнялось 120 лет с первого освящения собора и 800 лет со дня рождения князя Александра Невского. Комиссия же в переименовании отказала. Тогда общественники подали иск в Центральный районный суд, который встал на сторону инициаторов перемен, и вопрос с переименованием остановки вновь вынесли на обсуждение в мэрии.

12 февраля 2021 года комиссия вновь сказала «нет». И как аргумент привела данные опроса, который проводился еще в марте 2020 года. Согласно результатам 61,79% новосибирцев захотели оставить прежнее название остановки, а за новый вариант проголосовали только 38,03%.

Но общественники снова возмутились.

— Тогда как раз началась пандемия, людям было не до того. А получилось, что на сайте проголосовали суммарно 110 тысяч человек. Считаю, что такого в природе быть не может! В других опросах участвовали тысяча или вовсе 500 человек, — рассказал КП-Новосибирск православный активист, представитель совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий. — Мы надеемся, что вопрос разрешат.

24 мая 2022 года в этот раз уже Новосибирский областной суд встал на сторону общественников. 31 августа по постановлению суда началось исполнительное производство.

— Постановление предполагает, что мэрия проведет повторное голосование, на этот раз исключительно для жителей Новосибирска, с идентификацией через Госуслуги. Отмечу, что в других опросах по переименованию остановок можно было участвовать через идентификацию и делать выбор только один раз — и новые названия им присваивали без проблем. Но опрос об остановке «Площадь Свердлова» сделали так, чтобы голосовать можно было неоднократно. На суде выступал свидетель, который подтвердил, что смог проголосовать шесть раз с одного устройства, — пояснил КП-Новосибирск юрист Георгий Солдатов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер