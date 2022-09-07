«Мой любимый палисадник» превратил двор в сказку

На Демакова, 13 — своя альпийская горка. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

Красивый ухоженный палисадник сейчас можно встретить не только в селах, но и во дворах новосибирских многоэтажек. Многие высотки благодаря садоводам-энтузиастам обзавелись уютными зелеными уголками. Чтобы поддержать благое дело, депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус предложила провести в Советском районе Новосибирска смотр конкурс на лучший палисадник.

ОРЕХ, ВИНОГРАД И АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА - ЭТИМ ГОРДИТСЯ НАША ВЫСОТКА

Проект нашел поддержку на всех уровнях: у депутата Госдумы Александра Аксёненко, администрации Советского района, управляющих компаний и отдела благоустройства УД СО РАН. В жюри конкурса пригласили также сотрудников Центрального сибирского ботанического сада СО РАН.

Как рассказала Наталья Пинус, на конкурс поступило ровно 50 заявок от жителей Верхней и Нижней зоны Академгородка, Нижней Ельцовки, ОбъГЭСа, Шлюзов, Поселка Кирова. Отобрав 15 финалистов, 5 сентября жюри уже на месте оценивало рукотворную красоту дворовых садиков.

Двор дома №22 по улице Полевой встретил гостей аккуратно подстриженными газонами и яркими цветочными картинами.

- Я живу в этом доме уже 30 лет. Цветами я начала заниматься 15 лет назад в 2007 году. Тогда у нас как раз организовался ТОС, появился актив дома, появилась возможность что-то делать для общего блага. В моем ведении сейчас находятся два палисадника, где я всаживаю всё что мне нравится. В основном это многолетники растения, но также каждый год высаживаю красиво цветущие однолетники. Наш двор участвовал во многих конкурсах, побеждать пока не доводилось, но призовые места выигрывали, - объясняет одна из создательниц цветников Ирина Николаевна Наумова.

Во двор дом №13 по улице Демакова недавно уложили асфальтом и обновили бордюры у приподъездных палисадников. У каждого садика свое лицо. В одном растут ели и можжевельники, в другом – вишня, маньчжурский орех и виноград, в третьем устроен искусственный, водоем, четвертый украшает альпийская горка. Забоится об этом ансамбле мини-садиков председатель совета дома Надежда Петрищева.

- В самом начале здесь был полу пустырь. Но каждый год мы что-то делали, высаживали новые деревья, хвойные, плодовые, садоводы привозили цветы. Дом участвовал в конкурсах, мы выигрывали гранты и снова работали над украшением двора. Останавливаться не собираемся. У нас еще много интересных задумок. И жителям наш двор очень нравится. Все нас поддерживают, говорят, выходишь во двор, а тут как в загородном коттедже, - рассказывает собеседница.

СКАЗАТЬ СПАСИБО ЖИТЕЛЯМ

Перемещаясь из одного двора в другой члены конкурсной комиссии отмечали не уставали удивляться тому, как увлеченные дворовые садоводы умудряются обыграть любые зеленые участочки и сделать на двух-трех квадратных метрах оригинальный крохотный цветничок или альпийскую горку.

Наталья Пинус (на фото слева) - с конкурсной комиссией и садоводом. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

- Этот конкурс - наша благодарность жителям Советского за то, что они создают уют, заботятся о том, чтобы пространства около подъездов были красивыми. Это большой труд, которым люди занимаются от души, по велению сердца. Мне кажется, что очень важно сказать этим людям спасибо. Для всех наших участников мы приготовили призы – семена цветочных растений от компании «Регион-Агро-Трейд». Победители получат более серьезные призы: сертификаты на приобретение саженцев многолетников, наборы инструментов, оригинальные декоративные скамейки, альбомы по ландшафтному дизайну. Мы планируем сделать конкурс ежегодным, чтобы наши дворы становились ещё лучше, ещё краше. Награждение победителей пройдет 17 сентября на дне Академгородка, - уточнила депутат Наталья Пинус.