Что произошло в Новосибирске в ночь на 8 сентября 2022 года: последние новости

Андрей Степанов проведет в СИЗО два месяца. Фото: Анна ПАШАГИНА

в Кировском районной суде Новосибирска избрали меру пресечения директору турфирмы Андрею Степанову, организовавшей поход на Ключевскую сопку. Заседание длилось несколько часов. Он проведет в СИЗО два месяца, до 2 ноября 2022 года.

На Алтае на снегоболотоходе перевернулись две туристки из Новосибирска. Женщина, которая была за рулем, не справилась с управлением и вылетела в кювет, а там уже вездеход опрокинулся. На водителя завели административное дело за управление транспортом без прав. Женщине грозит штраф до 15 тысяч рублей.

24 депутаты Заксобрания горсовета и Новосибирского района написали обращение на имя главы СК России Александра Бастрыкина с просьбой лишить мандата депутатов горсовета Сергея Бойко и Хельгу Пирогову. Оба они являются независимыми депутатами и не состоят ни в одной партии. Бойко покинул Россию еще в прошлом году, а Хельга Пирогова — в июле этого года после того, как в отношении нее возбудили уголовное дело за оскорбительный твит о погибших во время спецоперации российских военных.

Парк «Арена» у нового ледового дворца спорта откроют 30 сентября. Сейчас там продолжают благоустраивать территорию. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, работы проходят в соответствии с графиком.

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