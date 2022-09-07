Что произошло в Новосибирске в ночь на 7 сентября 2022 года: последние новости

Погиб новосибирский гид Андрей Мищенко. Фото: соцсети.

Утром 6 сентября стало известно, что новосибирский гид Андрей Мищенко - девятый погибший во время восхождения на Ключевскую сопку. Мужчина работал в новосибирской турфирме, организовавшей восхождение. Близкие сибиряка рассказали о том, как он готовился к трагическому походу.

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Двое грабителей пытались отобрать у 47-летнего новосибирского бизнесмена сумку с двумя миллионами рублей. Инцидент произошел у входа на вокзал Новосибирск-Восточный. Их задержали полицейские: в банду входили четыре мужчины от 23 до 42 лет.

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