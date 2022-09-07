Глава Барабинского района Игорь Кутепов. Фото: Предоставлено администрацией Барабинского района

Барабинский район знаменит на всю страну своими достопримечательностями: Государственным заказником федерального значения «Кирзинский», памятниками природы областного значения «Казанцевский мыс» и «Полуостров Сугун». А еще это место стало уникальным транспортным узлом: по территории района проходит федеральная автомобильная трасса «Иртыш», областная дорога Здвинск - Северное, а станция Барабинск стала одной из крупнейших на Транссибирской магистрали. О том, как развивается район, аналогов которому нет в Сибири, мы поговорили с его главой Игорем Кутеповым.

Урожайность зерновых в районе достигает порядка 20 - 30 центнеров с гектара. Фото: Предоставлено администрацией Барабинского района

- Ковидные ограничения и санкции внесли свои коррективы в развитие экономики области. Расскажите, как район справляется с этими вызовами.

- Несмотря на внешние препятствия, район активно растет и развивается. После капитальной реконструкции открылся районный Дом культуры «Модерн». Завершаются работы по строительству и оснащению современным медицинским оборудованием Центра амбулаторной онкологической помощи для жителей нашего и соседних районов. Планируется строительство детской поликлиники. Завершается строительство дома для переселения граждан сельской местности из ветхого аварийного жилья. На подходе строительство жилых домов для детей-сирот и молодых специалистов. В 2022 году Барабинский район участвует в четырех национальных проектах: «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Демография», «Образование». Район динамично развивается, мы стремимся сделать жизнь людей лучше и внести свой вклад в благополучие всей Новосибирской области.

Золотистые колосья барабинской пшеницы. Фото: Предоставлено администрацией Барабинского района

- Еще одним важным аспектом развития является сельское хозяйство, и тут район не сдает своих позиций. Расскажите, что удалось сделать в этой сфере.

- Около 260 миллионов рублей потрачено хозяйствами на обновление технического парка сельскохозяйственных машин. Большую помощь в этом вопросе оказала государственная поддержка в виде субсидий. В целом по району приобретено 5 зерноуборочных и 2 кормоуборочных комбайна, 4 энергонасыщенных трактора, а также другое сельскохозяйственное оборудование. Все это сразу сказалось на результатах труда. В текущем году мы увеличили площадь посевных земель, посеяли новые для нашего района сельскохозяйственные культуры: просо и сурепицу. Под урожай 2022 года приобрели 61 тонну семян высшей репродукции, 849 тонн минеральных удобрений. Все эти вложения дают хороший результат. Урожайность зерновых достигает порядка 20 центнеров с гектара. Некоторые хозяйства собирают и более 30, а это хороший результат для Барабинской зоны рискованного земледелия.

В КФХ «Рахим» Барабинского района выращивают лен. Фото: Предоставлено администрацией Барабинского района

Кроме того, за первое полугодие 2022 года увеличилось поголовье специализированных мясных пород по отношению к предыдущему полугодию 2021 года, определяющую роль в этом процессе играет государственная поддержка по мясному скотоводству. Этот сельскохозяйственный год обещает быть удачным. А все наши успехи и достижения в текущем году мы посвящаем юбилею Новосибирской области!