В юбилейный год - с лучшими студентами

Первокурсник зажигает Огонь знаний. Фото: предоставлено ЦСО СГУПС

Один из престижных и старейших вузов Новосибирска - Сибирский государственный университет путей сообщения - отмечает свое 90-летие. Он входит в число крупнейших транспортных университетов страны. Каждый год СГУПС выпускает около 2 тысяч студентов, которые строят успешную карьеру в РЖД и транспортно-строительных организация страны. И 1 сентября вуз с невероятной историей, богатейшими традициями принял более полутора тысяч новых студентов. О том, как прошла юбилейная линейка, - в нашем материале.

ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ ВУЗА

Перед монументальным входом в главный корпус СГУПСа выстроились по факультетам нарядные первокурсники. Они немного волновались, фотографировались на память, расспрашивали друг друга о поступлении.

- Я зачислен на факультет «Строительство железных дорог». СГУПС выбрал не случайно: это большой и престижный вуз в Сибири. Чтобы здесь учиться, я приехал из Республики Тыва. Вижу себя в будущем работником РЖД, - поделился первокурсник Данзын Суктурол.

На юбилейную, 90-ю линейку приехали почетные гости: полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, глава ЗСЖД Александр Грицай, заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Первым перед студентами выступил ректор СГУПСа Алексей Манаков:

- Дорогие первокурсники, поздравляю вас с Днем знаний! Сегодня вы получите студенческие билеты и из абитуриентов превратитесь в настоящих студентов. Не сомневайтесь, вы сделали правильный выбор, поступив в транспортный вуз. Наша отрасль сейчас развивается и нуждается в кадрах. Кроме того, у нас созданы все условия для успешной учебы: хорошие лабораторная, спортивная базы, большая библиотека, современные аудитории.

В День знаний у первокурсников насыщенная программа. После посвящения в студенты вчерашние школьники получили студенческие билеты, познакомились с кураторами, с деканами факультетов. В форме квеста узнали не только историю вуза, но и расположение корпусов, аудиторий.

- Поздравляю вас с поступлением в этот замечательный университет. Вы прошли сложный отбор, и теперь перед вами открывается прекрасный мир студенчества. Отрасль, которую вы выбрали, - это каркас российской экономики, - напутствовал новичков полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО Анатолий Серышев.

На юбилейную 90ую линейку пригласили почетных гостей. Фото: предоставлено ЦСО СГУПС

А начальник ЗСЖД Александр Грицай пожелал первокурсникам успешно влиться в ряды студентов, завершить обучение, а затем прийти на производство высококвалифицированными специалистами. Услышали первокурсники поздравления и от заместителя мэра Новосибирска Олега Клемешова.

На торжественной линейке был исполнен гимн вуза, произнесена клятва достойно учиться, отстаивать честь вуза, зажжен Огонь знаний. Ректору вручили свидетельства о присуждении стипендии генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД» и стипендии имени Александра Людвиговича фон Штиглица и Константина Николаевича Посьета для передачи отличившимся аспирантам и студентам СГУПСа, а также символические ключ и студенческий билет. Кроме того, прошли экскурсии по университету, ученый совет, затем - товарищеские матчи по футболу, волейболу и баскетболу между сборными командами первокурсников и преподавателей, а вечером - конкурсы и музыкально-развлекательная программа.

РАБОТОДАТЕЛИ ВСТАЮТ В ОЧЕРЕДЬ

После того как студенты разошлись по факультетам, для почетных гостей провели экскурсию по вузу, и они смогли в полной мере оценить, что СГУПС - это современный российский университет, где есть мультимедийные лекционные аудитории, профессиональные тренажерные классы, научные центры и лаборатории, свой центр истории и культуры.

Выпускники СГУПСа ценятся по всей стране, а на некоторых специалистов очередь из работодателей. Например, факультет «Мосты и тоннели» сохранился только в этом университете страны. Молодые инженеры-мостовики устраиваются на работу стопроцентно, могут еще и выбирать работодателя. Кстати, почти все мосты и тоннели к Олимпиаде в Сочи проектировали, а потом и строили и следили за ходом работ выпускники СГУПСа.

Филиалы университета работают в Новоалтайске и Томске. Здесь специалисты получают среднее профессиональное образование. Кроме того, в структуру вуза входят Новосибирский техникум железнодорожного транспорта и Институт перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров.