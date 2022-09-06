Суд начал рассматривать дело о мошенничестве депутата Заксобрания Новосибирской области

Депутат вину не признал. Фото: Мария НОВИКОВА

Депутат Заксобрания Глеб Поповцев предстал перед судом за крупное мошенничество. Напомним, его задержали осенью прошлого года. Двое суток народный избранник провел в камере изолятора временного содержания. 19 ноября под конвоем и в наручниках его доставили в суд на заседание об избрании меры пресечения. Из-под стражи высокопоставленного фигуранта отпустили - на время следствия его поместили под домашний арест. 6 сентября в Октябрьском районном суде состоялось первое заседание по громкому делу.

- Подсудимый обвиняется в том, что фиктивно трудоустроил третье лицо помощником депутата, получал заработную плату и стимулирующие выплаты за нее, тем самым причинил ущерб Законодательному собранию НСО на сумму более 800 тысяч рублей, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Наталия Чернова.

Как следует из материалов дела, провернуть схему незаконного обогащения Поповцеву предложила знакомая. На работу в региональный парламент женщина не ходила, но при этом у нее шел трудовой стаж, а ее зарплатной карточкой якобы пользовался сам народный избранник.

- Помощник депутата в период с момента назначения на должность возложенные на нее обязанности не исполняла, при этом Законодательным Собранием Новосибирской области ей начислялась заработная плата. Банковскую карту, куда шли начисления, она передала Поповцеву, - пояснили журналисту КП-Новосибирск в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

По подсчетам следователей, речь идет об ущербе в сумме 844694 рубля. Но сам Попоцев диалоге с журналистами вину отрицал.

- Наверное, я кому-то мешаю. Я вам могу сказать, что мы в день собираем 900 тонн картошки и примерно столько же тонн зерна. Перемножьте, пожалуйста, хотя бы условно даже на 20 рублей. Я посмотрю, как будет проходить суд и какие показания будут давать свидетели, которых предполагают допрашивать на ближайших заседаниях.

С выводами следствия подсудимый не согласен. Максимальная санкция статьи, которую ему инкриминируют, предусматривает реальный срок - до шести лет лишения свободы - и штраф.