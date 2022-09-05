Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 6 сентября 2022 года: заразились еще 104 человека

На утро 5 сентября в регионе зарегистрировано 274 212 случаев коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 6 сентября 2022 года: на утро 5 сентября в регионе зарегистрировано 274 212 случаев коронавируса, 719 из них — за последние сутки. Из числа заболевших — 40 772 ребенка.

Скончался за последние сутки от коронавируса в Новосибирской области один человек — женщина 85 лет. Всего в регионе от ковида умерли 5 706 человек.

В инфекционных стационарах с диагнозом covid-19 и с подозрением на него лежат 686 пациентов, в том числе 75 детей. В реанимации находятся 44 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. 5 сентября в Новосибирской области открыли кабинет вакцинации для беременных женщин. Пункт начал работу на Киевской, 14 — в центре охраны здоровья семьи и репродукции. Привиться в нем могут, в том числе, женщины, наблюдающиеся в других консультациях.

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