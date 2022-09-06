Что произошло в Новосибирске в ночь на 6 сентября 2022 года: последние новости

Эксперты считают, что белки без труда найдут себе новый дом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На руководителя фирмы, а также на гида-инструктора возбудили уголовное дело из-за гибели туристов на Камчатке. Их обвиняют в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей. Максимальное наказание, которое грозит сибирякам — 4 года тюрьмы. Также продолжается расследование по факту смерти девяти туристов при восхождении на вулкан. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Виновным грозит срок до 10 лет.

Источник КП-Новосибирск рассказал о турфирме, которая организовала трагическое восхождение на Ключевскую сопку. По его словам, фирма могла взять на самый сложный маршрут совершено неподготовленного человека, если тот достаточно заплатит. Сотрудники же там были подготовленными. Андрей Мищенко, который был одним из гидов на этом восхождении, за 5 лет работы руководил 13 походами по Ключевской группе вулканов.

Бердского полицейского осудили на 2 года условно за проигнорированные звонки в дежурную часть. Дозвониться в полицию пытались соседи женщины, которой муж угрожал убийством. Но не смогли это сделать, и сибирячка умерла от рук супруга. Дозвониться до полиции получилось только у самого преступника, когда он осознал содеянное.

В одном из жилых домов по улице Красносельской взорвался газовый отопительный баллон. Обошлось без пострадавших, но на первой этаже, где он был установлен, повыбивало стекла. Хлопок не спровоцировал пожар. Газовые службы отключили дом от газоснабжения. Идет оценка ущерба.

В Нарымском сквере вырубили старые деревья. И когда верхушки уложили на землю, рабочие заметили на них беличьи гнезда. Новосибирцы запереживали, что станет с белками, все-таки впереди зима, а животные остались без дома. Однако эксперты их успокоили. Белки смогут найти себе новое место: им может стать другое дерево или даже чердак соседних.

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