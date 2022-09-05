Новую школу в Октябрьском районе построят за год

Строительство закончат в 2023 году. Фото: пресс-служба депутатского объединения «Единая Россия».

Современные школы строятся в Новосибирске практически ежегодно. Однако дефицит ученических мест в районах массовой комплексной жилой застройки по-прежнему сохраняется. Ощущается он и на округе депутата Совета депутатов города Новосибирск Евгения Яковенко, часть которого расположенного в районе Ключ-Камышенского плато.

ПРИНЯЛИ 1836 УЧЕНИКОВ

5 лет назад строители возвели новый корпус к школе №155. Старое здание 1972 года постройки было рассчитано на 250 учеников и не вмещал всех учеников. По словам директора образовательного учреждения Александра Дмитриева, эта мера решила проблему вместимости всего на пару лет. Однако теперь школа снова переполнена, причем больше, чем в два раза.

- Наша школа рассчитана на 750 мест. К 1 сентября мы приняли 1836 учеников. Только первых классов набрали семь. Дети вынуждены учиться в две полные смены и второе здание для нас очень актуально, чтобы учиться только в одну смену - пояснил Александр Дмитриев.

По проекту новое здание станет филиалом действующей школы №155. На участке порядка 24 тысяч квадратных метров возведут современную четырехэтажную школу на 1100 мест с просторными классами, двумя спортивными залами, столовой, актовым залом и большой собственной территорией.

Как рассказал консультант управления материальных ресурсов министерства образования Новосибирской области Сергей Шарф, новая школа – это один шести объектов, реализующихся на территории мегаполиса.

- Регион участвовал в конкурсе Министерства просвещения РФ. В итоговую программу вошли шесть наших заявок. В декабре 2021 года было заключено концессионное соглашение с ООО «Просвещение». Строительство начнется после того как проект пройдет экспертизу и получит все разрешения. Думаю, что это случится уже в ближайшие месяцы. Сейчас подрядчик подготовил площадку. Огородил территорию, очистил участок от зеленых насаждений, установил камеры видеонаблюдения, проложил технические дороги. Сдать объект планируется в августе 2023 года. Здесь будет использована модульная технология, по которой уже построены школы в ряде регионов России, в том числе и схожих с Сибирью по климатическим условиям, - объяснил чиновник.

ДЕТЯМ НУЖНА ПЕРВАЯ СМЕНА

От жилых домов территорию будущей школы отделяют густые заросли деревьев и кустарников. Но впечатление малонаселенности обманчиво.

- В нашей школе сейчас очень много детей! Мой внук пошел в 3-й класс школы №155. Первый класс учился в первую смену, второй и теперь третий – во вторую. А для того чтобы посещать секции и кружки, детям нужно учиться до обеда. Ждём открытия новой школы с нетерпением, поделилась впечатлениями жительница Ключ-Камышенского плато и местная активистка Ольга Голубева.

По ее словам, нужна не только новая школа, но и необходимая инфраструктура – дорога к школе, освещение. Депутат Совета депутатов города Новосибирска, Евгений Яковенко назвал строительство новой школы на своем округе очень приятной новостью.

Евгений Яковенко.

- Очень хорошо для жителей нашего округа, что здесь будет реализован проект новой школы. Сейчас на округе работают три школы и все три переполнены. Эта школа будет строиться по новой модульной технологии: благодаря ей мы за короткий срок получим современное здание. Хотелось бы чтобы по такой же технологии при школах возводились крытые спортивные площадки. Крытые спортмодули были бы постоянно заполнены и у молодежи было бы больше возможностей для занятий спортом. Все этапы строительства будем держать на контроле, - пообещал депутат.

И можно не сомневаться, что все важные пожелания педагогов и жителей микрорайона удастся реализовать в ближайшее время.