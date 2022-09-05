Что произошло в ночь в Новосибирске на 5 сентября 2022 года: последние новости

За туристами до сих пор не прилетели. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Количество жертв среди туристов, попавших в ЧП на Камчатке. увеличилось: официально известно, что при восхождении на вулкан Ключевская сопка погибли шесть человек. Список с именами погибших появился в телеграмм-канале «Baza». Известно, что перед восхождением на самую вершину вулкана группа из 12 человек разделилась: трое остались в лагере на высоте 3300 метров, а 9 человек поднялись выше. На высоте 4200 метров случилось беда, 6 человек погибли. Спасатели сейчас не могут добраться к выжившим туристам из-за непогоды.

Новосибирские синоптики дали уточненный прогноз на сентябрь. По предварительной информации, похолодания начнутся с середины сентября, а к концу месяца выпадет первый снег. Температура воздуха в эти дни составит 0 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -2.

Новосибирские волонтеры ищут 82-летнего пенсионера с проблемами с памятью. Мужчина пропал утром 4 сентября. Взял из дома тапочки и ушел. Как утверждают поисковики, пенсионера видели идущим со стороны поселка Садовый в сторону Омска. Теперь волонтерам нужны записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять куда именно мужчина пошел потом.

Спасатели из Новосибирска вытащили из ямы собаку. Животное провалилось туда случайно, а само выбраться не смогло. Когда животное достали, то передали в руки хозяину.

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