Что произошло в Новосибирске в ночь на 4 сентября 2022 года: последние новости

Группа туристов погибла на Камчатке. Фото: Ксения БЕЗБОРОДОВА.

На Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку погибли 5 туристов. Также известно о двух пострадавших. Тур организовывала новосибирская фирма. Стать участником похода мог тот, кто заплатил более 80 тысяч рублей. Кто именно погиб из 12-ти туристов, пока не ясно. Спасатели смогут добраться до пострадавших через 12 часов.

Эффектная сибирячка рассказала, зачем толкала машину в мини-юбке. Героиня нашумевшего видео прокомментировала пикантную ситуацию. Девушка прояснила, в день, когда было снято видео, ее машина сломалась. Ей пришлось выйти и толкать ее, чтобы убрать с дороги. Красавица утверждает, была одета, как обычно. Говорит, что просто не заметила, что ее юбка задралась.

В Новосибирске задержали извращенца, оголившего интимные места при детях. Он разглядывал ребят и занимался самоудовлетворением. Его нездоровый интерес к несовершеннолетним проверят в полиции.

В Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Калейдоскоп». Сотрудники магазина получили сообщение о минировании. На месте работали экстренные службы. Подозрительных устройств в ТРЦ не нашли. После проверки он продолжил работу в штатном режиме.

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