Что произошло в Новосибирске в ночь на 3 сентября: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 3 сентября.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На остановке в Первомайском районе города на 18-летнюю девушку напал неизвестный. Он затащил её за павильон и попытался изнасиловать. Девочка отчаянно сопротивлялась. За это агрессор жестоко избил её. В обстоятельствах разбирается полиция.
Пенсионерка разбила себе голову в автобусе №64. По словам очевидцев, водитель резко тронулся с места, пожилая женщина не устояла и упала в проходе. Однако автобус не остановился, а кондуктор даже не попыталась помочь упавшей пенсионерке. Через некоторое время женщина сама с трудом вышла на своей остановке.
В Новосибирске мэрия проверит школу № 202, где пятикласснице стало плохо на линейке 1 сентября. E девочки сильно закружилась голова, ее отнесли в медпункт. Она быстро пришла в себя. Ребенку даже не потребовалось вызывать скорую помощь.
Новосибирские грибники начали жаловаться на нашествие клещей. За последние недели люди сняли с себя и домашних животных клещей больше, чем за все лето.
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