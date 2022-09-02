Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 3 сентября 2022 года: заразились еще 699 человек за сутки

Почти 700 человек заболели за последний день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 3 сентября 2022 года: за последний день заболели еще 699 человек. Из них 115 — дети. Выздоровели за последний день 162 пациента.

К сожалению, за последний день один человек умер от болезни — это был 72-летний мужчина. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 705 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 603 пациента, в том числе 56 детей. В отделениях реанимации находятся 36 человек. На ИВЛ находятся 9 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 699 человек

Количество пациентов в реанимации: 36 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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